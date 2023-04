Se siete appassionate di makeup e cosmesi, non dovreste assolutamente farvi scappare la promozione disponibile solo fino al 23 aprile da Sephora. Per il momento, infatti, avrete la possibilità di acquistare moltissimi articoli, da creme e sieri fino a volumizzanti labbra, con sconti fino al 30%!

Un’occasione davvero imperdibile, tenendo presente che nella categoria creata appositamente dallo store, potrete scegliere tra alcuni dei brand luxury più validi del settore: Guerlain, Shiseido, Dior, Sisley e molto altro ancora.

Come vi abbiamo anticipato nell’introduzione, gli articoli che aderiscono all’offerta sono davvero molti e differenti tra loro, in grado di soddisfare varie necessità e preferenze di budget. Tra le proposte da menzionare, c’è senza dubbio una delle novità del 2022, ovvero la Abeille Royale Double R Renew & Repair Advanced Serum di Guerlain.

Si tratta di un cosmetico da 50ml che potrete portare a casa a 141,75€ invece di 189,00€. Ispirato ai trattamenti dermoestetici, il siero in questione combina il potere di due tecnologie esclusive per favorire il rinnovamento cutaneo e donare alla pelle un effetto lifting in un solo gesto.

L’effetto finale è una pelle visibilmente più levigata e luminosa, con pori minimizzati. Le strutture dell’epidermide si ri-distendono, per una pelle drasticamente più giovane. Inoltre, è formulato con il 96% di ingredienti di origine naturale! Il restante 4% degli ingredienti contribuisce a ottimizzare il piacere sensoriale e l’integrità della formula nel tempo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Sephora dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

