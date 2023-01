Se necessitate di una VPN e avete provato una delle tante soluzioni gratuite rimanendo insoddisfatti del servizio, vi informiamo che in queste ore potete abbonarvi a una VPN premium a un costo mensile davvero irrisorio, tra i più bassi in assoluto. A permettere ciò è Atlas VPN che, a seguito di questa offerta, consente di accedere al piano biennale a soli 1,81€ al mese.

Come saprete oramai, la VPN è uno strumento essenziale per la protezione della propria privacy e sicurezza online, soprattutto in un mondo dove le minacce informatiche sono sempre più comuni. Atlas è sempre stata affidabile e ci sono tutte le carte in regola che lo sarà anche in futuro, confermandosi come una delle migliori VPN di questo periodo. Non dovreste quindi lasciarvi sfuggire questa occasione, il cui risparmio ammonta a un incredibile 81%, valido però solo sul piano biennale.

Photo Credits: Atlas VPN

Con Atlas VPN avrete inoltre la garanzia di rimborso per i primi 30 giorni dall’attivazione, potendo così sfruttare le ottime funzionalità per un mese prima di decidere se tenerla o meno. Siamo abbastanza convinti che la vostra decisione sarà di tenerla, in quanto parliamo di una VPN capace di proteggervi in qualsiasi momento, con una protezione dedicata anche alle e-mail.

Niente tentativi di phishing dunque, così come niente blocchi sulla visione di contenuti originali rilasciati al di fuori del nostro paese. Questo significa che potrete accedere a una serie di film e serie TV che altrimenti non avreste potuto guardare sulle principali piattaforme streaming, come Netflix, Prime Video e Disney+.

I server su cui si appoggia Atlas VPN sono tantissimi e sparsi in tutto il mondo. Ciò si traduce in una navigazione web veloce oltre che sicura, avvalorata persino dalla presenza di un Adblocker integrato, che limita le pubblicità più invasive senza la necessità di installare software aggiuntivi. Insomma, una VPN che non ha nulla a che vedere con le soluzioni gratuite, le quali hanno grosse limitazioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non è chiaro quando terminerà la promozione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!