Scopri su eBay le nuove offerte dedicate al tempo libero!

Dopo avervi segnalato le offerte della mattinata tra cui, vi ricordiamo, è presente il Galaxy S21 Ultra al prezzo più basso di sempre, torniamo a parlare di eBay, e delle sue nuove offerte dedicate al tempo libero, con tantissime offerte dedicate a smartphone, videogiochi, computer, macchine fotografiche e molto, molto di più!

Sono infatti tantissime le proposte del portale, e tra queste vi segnaliamo, ad esempio, l’ottimo smartphone Motorola Edge 5G, venduto a soli 346,99€ invece di 699,99€! Un prezzo davvero conveniente, per quello che è un dispositivo erroneamente sottovalutato forse a causa del suo prezzo originale troppo alto, ma che grazie all’offerta odierna di eBay potrà essere vostro ad una cifra più che abbordabile, specie qualora siate alla ricerca di uno smartphone di recente uscita, e caratterizzato da un design all’avanguardia e da un’ottima componentistica interna, tra cui spicca il processore Snapdragon 765, uno dei chip di riferimento nella fascia media.

Fin dal primo utilizzo, infatti, noterete in questo modello tutta l’affidabilità tipica di Motorola, racchiusa in un design con bordi arrotondati che vi garantiranno un’area di visione molto grande, che va ulteriormente a rafforzare il già enorme display da 6,7 pollici, quest’ultimo con tecnologia OLED, supporto HDR 10+ e transizione rapida grazie alla velocità di aggiornamento a 90 hz. Inoltre, a differenza di tanti altri modelli della stessa fascia, il Motorola Edge 5G implementa potenti altoparlanti stereo realizzati dagli esperti di Waves Audio (vincitori tra l’altro di un Technical Grammy Award), i quali sono riusciti a tirare fuori un audio veramente di qualità, cosa che come sappiamo è difficile da trovare in uno smartphone a causa dei suoi ovvi limiti fisici.

Progettato per supportare al meglio la velocità 5G, il Motorola Edge 5G dispone di un’ottima batteria da 4.500 mAh, una capacità non da primato ma più che sufficiente per portarvi alla seconda giornata senza problemi, grazie anche all’ottima ottimizzazione software. Gli amanti del minimal saranno felici di sapere che questo specifico modello integra Android 10 stock, ovvero il sistema operativo così come l’ha pensato Google, senza modifiche all’interfaccia grafica che spesso, oltre ad appesantire il carico sull’hardware, risultano anche meno belle da vedere, per non parlare delle numerose applicazioni preinstallate, le quali anch’esse coprono un ruolo molto discutibile vista la quasi totale inutilità.

Insomma, il Motorola Edge 5G è uno smartphone che si differenzia da tanti altri sotto vari aspetti e proprio per questo vi suggeriamo caldamente di dargli un’occhiata, specie qualora siate alla ricerca di una valida alternativa ai “soliti noti” del mercato. Detto ciò, per scoprire tutti gli altri articoli di questa promozione consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata, ricordandovi inoltre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

