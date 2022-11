State pensando a un modo per vedere film, serie tv, eventi sportivi e, perché no, giocare, il tutto a un prezzo scontato? Il nostro consiglio è sfruttare le fantastiche offerte che Sky ha proposto per il Black Friday 2022, dedicate proprio al cinema e allo sport, con l’aggiunta di una Xbox Series S dal valore di 299,00€ in regalo!

Sky propone infatti due pacchetti, modellabili in base alle vostre esigenze: Black Friday Cinema e Black Friday Sport, disponibili sulla pagina dedicata fino al 28 novembre. Tutte e due le offerte sono valide per 18 mesi dal momento dell’attivazione, e prevedono una Xbox Series S da 512TB, la quale sarà recapitata direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo entro il 25 dicembre. Insomma, il regalo perfetto per Natale.

Partendo dall’offerta Black Friday Cinema, questa prevede Sky TV, il pacchetto base di Sky, un abbonamento a Netflix senza pubblicità e Sky Cinema, che comprende decine di canali dedicati ai film, oltre a più di 200 prime visioni l’anno e la piattaforma streaming Paramount+. L’offerta è al momento disponibile a partire da 29,90€ al mese anziché 44,00€, ed è possibile personalizzarla in base alle vostre esigenze, aggiungendo altri pacchetti come Sky Calcio o Sky Kids, o abbinando un piano Netflix di livello superiore.

Passiamo poi all’offerta Black Friday Sport, che prevede il pacchetto base Sky TV e Sky Sport, grazie alla quale potrete vedere tutte le coppe europee, motori, tennis basket e tanti altri sport in moltissimi canali dedicati. In questo caso l’offerta è ora disponibile a partire da 30,90€ al mese anziché 45,00€ ed è ovviamente personalizzabile, aggiungendo altri pacchetti come Sky Calcio a soli 5,00€ in più al mese, o abbinando abbonamenti come Discovery+.

Entrambe le promozioni sono attivabili a partire da soli 9,00€ con Sky Q via internet; non avrete bisogno di recarvi in un centro Sky, ma potrete scegliere l’offerta che più vi aggrada comodamente da casa vostra, godendo poi dei prezzi ribassati per 18 mesi. Non dovrete poi far altro che aspettare l’arrivo della vostra nuova Xbox Series S, che vi sarà recapitata entro 180 giorni dall’attivazione del contratto.

Insomma, le offerte proposte da Sky in occasione del Black Friday sono davvero imperdibili, e per questo vi invitiamo di dare un’occhiata alle pagine dedicate alle due promozioni Black Friday Cinema e Black Friday Sport. Vi ricordiamo che le offerte sono disponibili solo fino al 28 novembre, quindi vi consigliamo di affrettarvi prima che terminino e i prezzi tornino a essere quelli originali.

