Prova Sky Q a soli 9€ per 30 giorni, goditi tutte le partite di UEFA EURO 2020

Dall’11 giugno all’11 luglio 2021 si terrà, l’Europeo di Calcio 2020, un evento che tutto il mondo del calcio si appresta a vivere come una festa e con un desiderio di rinascita. La competizione si svolgerà, a differenza delle edizioni precedenti, in varie nazioni europee e vedrà le 24 squadre classificate sfidarsi prima in gironi di 4 squadre, per poi passare a ottavi, quarti, semifinali e l’attesissima finale che si svolgerà a Londra al Wembley Stadium. Siamo sicuri che molti di voi non vedano l’ora di piazzarsi davanti al proprio televisore per godersi le gesta della propria squadra del cuore, che ovviamente speriamo sia l’Italia.

Per godere appieno di questo spettacolo, Sky offre la possibilità di sottoscrivere Prova Sky Q per 30 giorni a soli 9€! Un’offerta eccezionale, anche considerando che dopo questi 30 giorni potrete decidere se rinnovare il servizio con l’offerta che preferite o restituire tutto. Nello specifico Prova Sky Q comprende:

Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids;

L’esperienza Sky Q con la tua connessione internet;

Godervi le partite di UEFA EURO 2020 sarà un’esperienza ancor più coinvolgente con Sky Q grazie anche all’App live Euro 2020, che vi trasporterà al centro dell’azione mettendovi a portata di mano info e risultati, senza dimenticare gli imperdibili highlights dei gol e delle azioni più importanti, con anche la possibilità di votare l’uomo partita.

Clicca qui per provare Sky Q a 9€ per 30 giorni

Come funziona Sky Q?

Prova a 9€ per 30 giorni i contenuti Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids.

Scegli Prova Sky Q

Ricevi Sky Q comodamente a casa in pochi giorni

Collegalo alla tua rete internet di casa

Goditi 30 giorni di contenuti di Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids con l’esperienza Sky Q

• Al termine della prova sarai libero di decidere se abbonarti o restituire Sky Q

Se vuoi proseguire puoi scegliere in ogni momento l’offerta che preferisci o restituire Sky Q al più vicino negozio Sky.

Nel caso siate clienti Sky Q via satellite, con pacchetto Sky HD o Sky Ultra HD attivo, potrete godere dello spettacolo di tutte le partite di UEFA EURO 2020 anche in qualità 4K HDR, con immagini 4 volte più definite e colori ancora più vicini alla realtà!

Inoltre, premendo il tasto verde del vostro telecomando Sky Q, potrete accedere all’App live Euro 2020 e attivare lo Split screen per seguire due partite in diretta contemporaneamente sullo stesso schermo.

OFFERTA “PROVA SKY Q” VALIDA FINO AL 28/06/2021, PER ABBONAMENTI RESIDENZIALI SKY Q SENZA PARABOLA CON PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE CON CARTA DI CREDITO (NO PREPAGATE). DECORSI 30 GIORNI, LA VISIONE SI INTERROMPERA’ AUTOMATICAMENTE. IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEI MATERIALI SKY, SKY AVRA’ DIRITTO AD APPLICARE L’IMPORTO MASSIMO A TITOLO DI PENALE DI 70€. Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19. LA VISIONE DELL’EVENTO DIPENDE DALLA DATA DI ADESIONE.

