Sky TV + Netflix + Sky Cinema a 19,90€ al mese per 18 mesi anziché 44€ al mese

È un periodo pressoché inondato di scontistiche folli, considerando l’imminente arrivo del Black Friday e la decisione di Amazon di bruciare le tappe anticipando quello che sarà l’evento vero e proprio con un Early Black Friday ricco di promozioni. In questo mare di sconti, quest’oggi vi segnaliamo una vantaggiosa offerta a tema Sky, che assicura tantissimo contenuto ad un prezzo davvero invitante.

Per farvi comprendere al meglio la portata di questa promozione, vi citiamo alcuni dei vantaggi che potranno essere a vostra disposizione, i quali comprendono Sky TV, Netflix e Sky Cinema, tutto l’intrattenimento a portata di mano a soli 19,90€ per 18 mesi, contro i 44,00€ richiesti solitamente. Se ci pensate, considerando il prezzo singolo di Netflix, questo pacchetto all in one garantisce un notevole risparmio.

Come detto in apertura, l’offerta non si limita alla sola piattaforma Sky, che da sola sarebbe già in grado di offrire numerosi contenuti di vario genere, ma ingloba al suo interno anche Netflix, che proprio in questo periodo è sulla cresta dell’onda grazie al successo di Squid Game e all’imminente arrivo della seconda, ed attesissima, stagione di The Witcher.

Nello specifico, l’offerta include le serie originali Sky, internazionali e non solo, una vasta gamma di documentari di vario genere e tutta l’informazione a portata di mano, che ovviamente comprende i vari telegiornali, utilissimi per tenersi sempre aggiornati sui principali fatti di cronaca. Chiaramente, oltre alle serie TV Original, Sky ne include anche diverse sulla sua piattaforma, insieme a film blasonati e apprezzati in tutto il mondo. A tal proposito, segnaliamo che l’abbonamento garantisce la visione di pellicole girate da registi molto noti, da Quentin Tarantino a Christopher Nolan.

In tutto ciò, la qualità non manca nemmeno sul fronte video, dal momento che l’offerta garantisce pienamente il formato HD, sia per quanto riguarda Netflix (quest’ultimo permette anche la visione contemporanea su due device), sia per quanto riguarda l’intera proposta di Sky.

Insomma, a soli 19,90€ per 18 mesi consecutivi, lo ribadiamo, avrete una miriade di contenuti da guardare, e considerando l'ingresso nella stagione festiva, potreste averne bisogno.

