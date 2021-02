Smart TV LG da 75″ 4K in offerta a di 989€ su eBay!

Continua la rassegna di quelle che sono le migliori offerte dei principali portali online di questo lunedì e, nello specifico, è ora giunto il momento di analizzeremo la proposta degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie presenti sulla piattaforma, è sempre in grado di fornire una vasta scelta di prodotti che includono smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per console e tanti capi d’abbigliamento, il tutto disponibile con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%! Con una selezione così vasta di offerte, non avrete difficoltà a trovare anche ottime idee regalo per San Valentino, quindi approfittatene subito!

Tante le proposte ma, tra le varie, spicca quella relativa al televisore LG 75UN71006LC, che può esser acquistato a 989,99€ con ben oltre 300€ di sconto dal suo tipico prezzo, e trattandosi di un 75 pollici 4K l’offerta diventa super conveniente. Grazie al suo particolare display IPS il TV LG 75UN71006LC è in grado di offrire un ampio angolo di visione, arrivando a mostrare i colori vividi e luminosi come nella realtà, mentre la cornice sottile e le linee moderne gli conferiscono un aspetto in grado di amalgamarsi in qualsiasi ambiente, e permette allo spettatore di perdersi nelle scene riprodotte. Al suo interno il potente processore Quad core si occupa di migliorare la qualità delle immagini, regolando automaticamente ogni frame arrivando ad incredibili livelli di dettagli, con contrasti più vividi ed immagini potenziate per avvicinarsi alla qualità del 4K, anche quando non pensate per tale formato.

Con la sua integrazione a servizi di streaming come Disney+, Apple Tv, Netflix ed LG Channes, il Tv LG 75UN71006LC è in grado di diventare un hub centrale per quanto riguarda l’intrattenimento, te grazie al pratico e chiaro menù di avvio è possibile accedere immediatamente ai contenuti che maggiormente si preferiscono. Questa ottimizzazione è dovuta alla sua particolare intelligenza artificiale, il TV LG 75UN71006LC è in grado di riconoscere la voce e comandare l’intero sistema di altri dispositivi smart presenti in casa collegati tramite la rete internet.

Un televisore come l'LG 75UN71006LC è certamente un ottimo affare, soprattutto a questo prezzo, pur vero che si tratta solo di uno dei tanti articoli scontati inclusi negli Imperdibili di eBay di oggi, ed è per questo che, come sempre, vi consigliamo di visitare la pagina relativa del portale così da poter trovare l'offerta più vicina alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

