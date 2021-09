Smart TV Samsung 4K da 65” a metà prezzo su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le prime offerte giornaliere di questo lunedì, in questo articolo vi segnaliamo le occasioni di eBay, in particolare nella sua iniziativa denominata “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, infatti, sono disponibili moltissimi prodotti, come smart TV, smartphone, notebook, capi d’abbigliamento ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati coinvolge diverse categorie merceologiche del portale ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo al smart TV Samsung, in particolare il modello QE65Q90TATXZT. Generalmente disponibile a 1.999,99€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 1.130,53€, grazie ad uno sconto del 43% sul prezzo consigliato dal produttore asiatico. Con il codice sconto “BACKTOTECH”, l’ammontare scende ulteriormente a 1.080,53€!

Stiamo parlando di un prodotto che garantisce un’esperienza 4K senza precedenti, grazie al suo ampio pannello QLED da 65 pollici con una risoluzione nativa di 3840 x 2160 pixel. Tra le sue specifiche troviamo la tecnologia Direct Full Array+, che permette un controllo preciso di ciascuna zona dei LED, in modo tale da assicurare neri ultra-profondi e bianchi brillanti. Al contempo, i dettagli prenderanno vita con un contrasto eccezionale.

Questo televisore vanta anche un processore, denominato Quantum 4K di Samsung, che consente di accedere a tantissime applicazioni, oltre a gestire tutte le immagini in ingresso e portarle ad una risoluzione ottimale per la visione. Grazie ad altoparlanti dedicati rivolti verso l’alto e verso il basso, è possibile ascoltare un audio tridimensionale davvero realistico. Non manca la compatibilità con la tecnologia HDR e ai maggiori servizi di streaming on-demand.

Insomma, un prodotto eccellente perfetto per tutti coloro che vogliono cambiare il proprio TV dal salotto. Chiaramente, questa non è l’unica offerta attualmente disponibile su eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposta pagina del portale, così da poter rintracciare tutti gli articoli che si adattino al meglio alle vostre esigenze.

