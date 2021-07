Smart TV Samsung QLED ad un prezzo bomba su MediaWorld!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le principali offerte di oggi da parte di Amazon ed eBay, vi proponiamo ora anche i principali sconti del “Solo per Oggi” di Mediaworld, iniziativa che include una grande varietà di articoli come smart TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici e dispositivi per la cura della persona, il tutto con sconti che possono anche diminuire il prezzo del 60%, ma solo fino a mezzanotte!

Le proposte di Mediaworld in questa nuova tornata di sconti sono molteplici e variegate ma, tra le varie attualmente disponibili, vogliamo segnalarvi la smart tv Samsung, in particolar modo il modello caratterizzato dal codice QE55Q60A. Generalmente venduta a 1.049,00€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 789,00€, a seguito di uno sconto di ben 260,00€ dal prezzo consigliato del produttore asiatico.

Il televisore Samsung QE55Q60A vanta innanzitutto un design elegante e minimalista, il che permette di adattarsi in modo del tutto naturale a qualsiasi arredamento. Grazie al suo ampio pannello QLED da 55 pollici garantisce una corretta visione di tutti i contenuti multimediali, che essi siano televisivi oppure quelli offerti da piattaforme di streaming on-demand come Netflix e Amazon Prime Video.

Tra le specifiche tecniche di questo prodotto, inoltre, spicca la presenza del processore Quantum 4K, che assicura un miglioramento di tutti i contenuti alla risoluzione del 4K, soprattutto quelli televisivi che, talvolta, non sono trasmessi alla migliore qualità possibile. Non manca il supporto alla retroilluminazione Dual LED, difatti riesce a regolare autonomamente la tonalità cromatica dei LED per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione quanto più fedele possibile all’originale.

Insomma, come è facilmente intuibile, si tratta di un articolo che si caratterizza da specifiche tecniche impressionanti e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy su cui investire! Naturalmente, questa non rappresenta l’unica offerta disponibile quest’oggi, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina della promo, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze.

