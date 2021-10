Smart TV Sony 4K da 65” con uno sconto di 600€ su Mediaworld!

Cominciamo questa nuova settimana di ottobre con la classica carrellata di notizie a tema offerte, e in questo nuovo articolo vogliamo passare al setaccio le migliori proposte di MediaWorld, in particolare quelle coinvolte nella sua iniziativa denominata “Solo per Oggi”. Infatti, è possibile risparmiare sull’acquisto di molteplici articoli come smart TV, notebook, smartphone ed elettrodomestici, il tutto con sconti fino al 50%, ma solo fino allo scoccare della mezzanotte.

Il numero degli articoli attualmente promozionati è piuttosto copioso, oltre ad appartenere a diverse categorie merceologiche del portale. Tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto del smart TV Sony OLED, in particolare il modello XR65A80J. Originariamente venduto a 2.599,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 1.999,00€, grazie ad uno sconto di 600,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale non solo per il suo nuovo prezzo di vendita, ma anche per le specifiche tecniche. Innanzitutto, vanta un bellissimo display OLED da 65 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, vale a dire 3840 x 2160 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz e dunque può adattarsi anche al gaming più sfrenato con le console di nuova generazione.

Questo televisore possiede anche diverse tecnologie, a partire dal processore chiamato Cognitive Processor XR che garantisce una qualità delle immagini incredibilmente elevata poiché analizza i dati in entrata ed enfatizza i colori e i contrasti in uscita. Inoltre, promette di portare i segnali in 2K vicini alla qualità effettiva del 4K, per una visione avvolgente e incredibilmente reale. A tutto questo si aggiunge anche il sistema operativo AndroidTV, che permette la visione di tutti i contenuti multimediali appartenenti ai maggiori servizi di streaming on-demand.

Insomma, un prodotto eccellente venduto ora ad un prezzo concorrenziale. Ciò detto, le offerte includono altri prodotti attualmente in sconto, motivo per cui vi invitiamo a consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale e scegliere quella più congeniale in base alle vostre esigenze.

