Smartphone e smart TV in sconto nelle offerte solo per oggi MediaWorld!

Dopo aver dato uno sguardo alle prime offerte del giorno, è giunto il momento di focalizzarci su MediaWorld, in particolare alla sua iniziativa “Solo per oggi” che consente di acquistare tantissimi prodotti hi-tech – come smartphone e smart TV – a prezzi decisamente contenuti. Queste promozioni hanno una scadenza molto ravvicinata, infatti sono valide fino a mezzanotte, e per questo motivo vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

Le offerte “Solo per oggi” di MediaWorld sono compatibili con tantissimi prodotti del catalogo digitale, ma tra questi vi consigliamo di dare uno sguardo alla smart TV LG da 43”, precisamente il modello 43UM7050PLF.API. Si tratta di un televisore che vanta un pannello IPS con risoluzione in 4K (3840 x 2160 pixel) gestito da un processore quad-core capace di eliminare le distorsioni delle immagini, creando quindi colori e contrasti sempre più nitidi. Inoltre, questo televisore possiede la tecnologia HDR e la cosiddetta “True Color Accuracy” che consente di riprodurre con precisione anche la più sottile differenza cromatica dei colori. Tutto questo si traduce in 349 euro, ma potete acquistare questo televisore a 329,00 euro.

Fra la moltitudine di prodotti hi-tech vi segnaliamo anche il Samsung Galaxy A41, uno smartphone di fascia media caratterizzato dal processore MediaTek MT 6768, abbinato a 4 GB di memoria RAM e ben 64 GB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo Android 10 con Samsung UI). Sulla parte anteriore troviamo un display SuperAMOLED da 6,1 pollici con risoluzione in FullHD+ e una fotocamera anteriore da 25 MP. Invece, sul lato posteriore dello smartphone ci sono tre fotocamere – grandangolare, ultra grandangolare e profondità -, che sono in grado di realizzare ottime fotografie e discreti video, anche alle massime risoluzioni. Il suo prezzo di vendita è di 299,99 euro, ma potete aggiudicarvelo a soli 259,99 euro!

Come abbiamo specificato in apertura, le offerte non si limitano soltanto ai due prodotti descritti nei precedenti paragrafi. Infatti, di seguito vi proponiamo una selezione dei migliori articoli in sconto, ma potete ugualmente consultare la lista completa al seguente indirizzo.

