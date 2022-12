Se avete letto la nostra guida dedicata alle migliori cuffie Bluetooth e siete arrivati alla conclusione che le Sony Wh-1000XM5 sono quelle che fanno al caso vostro, allora ecco un’occasione imperdibile disponibile su eBay. Sul noto portale di compravendita, tramite l’ausilio del coupon “FESTE22“, sarà possibile acquistare queste cuffie a un prezzo mai visto, anche se teniamo in considerazione promozioni come il Prime Day o il Black Friday.

eBay, infatti, proponeva già queste cuffie a un prezzo vantaggioso, ma con l’aiuto del codice sconto dedicato al Natale la convenienza è aumentata ancora di più, consentendovi di acquistarle a soli 267,74€, prezzo impensabile attualmente da altri shop, dove le Sony Wh-1000XM5 vengono vendute a oltre 300,00€. Un’offerta molto interessante quindi, da cogliere al volo soprattutto se pensavate di regalarvi per questo Natale delle cuffie top di gamma.

Per comprendere meglio l’offerta che abbiamo di fronte, vi basti pensare che il prezzo proposto da eBay è paragonabile, se non addirittura inferiore, a quello delle Wh-1000XM4, ossia il modello della passata generazione della serie top di gamma a marchio Sony. Non ci sono quindi motivi per non acquistare queste cuffie, anche perché, ribadiamo, si tratta di dispositivi ai vertici della categoria, con materiali, qualità audio, autonomia e cancellazione del rumore senza compromessi.

Se confrontate con il modello precedente, le Sony Wh-1000XM5 hanno una custodia di trasporto diversa, con una speciale forma geometrica che riduce lo spessore quando si tirano fuori le cuffie, facilitando così il trasporto in determinate situazioni. Sempre se confrontate con il vecchio modello, l’archetto è più sottile, il che si traduce in un peso minore sulla testa, a tutto vantaggio del comfort d’uso. La comodità proviene anche dai padiglioni, che riprendono quanto fatto di buono dal modello precedente, con imbottiture morbide e rotazione di 90 gradi all’interno e di circa 45 all’esterno, per adattarsi alla forma della testa.

Una cuffia top di gamma, oltre ad essere comoda e costruita con materiali di qualità, deve ovviamente anche riprodurre bene la musica. Le Sony Wh-1000XM lo sanno fare molto bene, così come la cancellazione attiva del rumore, che è di alto livello. Altro punto forte è l’autonomia, a maggior ragione se abbinata alla ricarica veloce, che in pochi minuti vi permetterà di ottenere diverse ore di ascolto. Ad ogni modo, il produttore dichiara fino a 32 ore di utilizzo continuo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: inserire il coupon “FESTE22” per ricevere lo sconto extra. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

