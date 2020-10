Soundbar Yamaha YAS 107 a soli 150€ nelle offerte imperdibili eBay

Come avrete potuto notare seguendo le nostre segnalazioni giornaliere, non è necessario aspettare il Black Friday o il Cyber Monday per poter trovare ottime occasioni, dal momento che portali come eBay lanciano ogni giorno offerte davvero interessanti su praticamente l’intero catalogo, con sconti che non hanno nulla da invidiare a quelli proposti durante gli eventi più popolari, come appunto il Black Friday.

Essendo il catalogo di eBay enorme, non dovrebbe essere un problema trovare l’articolo che stavate cercando e con ogni probabilità quest’ultimo sarà venduto ad uno dei prezzi più bassi della rete, come ad esempio la soundbar Yamaha YAS 107, che viene proposta in questo momento a circa 150,00€, un prezzo decisamente interessante per quello che è sì un prodotto entry-level, ma capace però di mostrare tutte le sue qualità, sia costruttive che, soprattutto, sonore.

Semplice, dinamica e divertente, la Yamaha YAS 107 è una soundbar realizzata da quello che è senza dubbio uno dei pionieri del settore, che ha saputo nel tempo differenziarsi dalla massa per le sue incredibili qualità audio, ancora prima che le soundbar diventassero popolari. Il modello YAS 107 è stato il primo a implementare la tecnologia DTS Virtual: X e portare nelle vostre case un effetto surround in un altoparlante di piccole dimensioni, regalando la sensazione di essere al cinema. A differenza di un sistema tradizionale, questo dispositivo ricrea la sensazione di effetti audio provenienti dall’alto, come il rumore della pioggia o di un’astronave che sfreccia sopra la vostra testa, rendendo così le scene dei film molto più realistiche e coinvolgenti, grazie a driver posizionati sia nella parte frontale che superiore. Inoltre, questo specifico modello è studiato per essere posizionato a seconda dei propri gusti e per adattarsi allo spazio disponibile, dato che potrete decidere di metterlo orizzontalmente sul mobile oppure verticalmente appoggiato ad una parete, in entrambi i casi la qualità dell’audio rimarrà intatta.

A circa 150,00€ invece di 229,99€, la Yamaha YAS 107 è una delle migliori soundbar che potete acquistare in questo momento, in grado di dare una bella spinta all’audio del vostro televisore. Questo e molto altro è disponibile nelle offerte imperdibili di eBay, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le occasioni di oggi, alcune delle quali abbiamo riportato in calce. Infine, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

