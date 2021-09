Spazzolino elettrico Oral-B Genius X ad un prezzo shock su Mediaworld!

Sebbene le “Offerte di Settembre” di Amazon stiano monopolizzando questa settimana, vogliamo comunque segnalarvi le tante promozioni provenienti dagli altri store, come nel caso di Mediaworld e del suo “Solo per Oggi”. Infatti, vi informiamo in questo articolo che sul portale vi attendono tantissimi prodotti in offerta, tra cui spazzolini elettrici, notebook, smartphone ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono toccare una percentuale del 50%!

Come facilmente intuibile, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di considerare l’acquisto dello spazzolino elettrico Oral-B Genius X, nelle colorazioni RoseGold, Titanium e Nero. Originariamente disponibile a 279,99€, quest’oggi è venduto a “soli” 189,99€, a seguito di uno sconto di ben 90,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto intelligente perché dotato di una serie di sensori di movimento e un’intelligenza artificiale per poter riconoscere lo stile di spazzolamento e consigliare come migliorare la pulizia dentale. Grazie alla combinazione di diverse tecnologie proprietarie, come “Gum Guard”, “SmartRing 360” e “Controllo della pressione”, questo spazzolino sarà in grado, dunque, di correggere uno spazzolamento disomogeneo oppure troppo energico.

Questo prodotto, inoltre, possiede una batteria agli ioni di litio che garantisce un’autonomia fino a due settimane con una ricarica completa. E poi, all’interno della confezione è presente anche una custodia da viaggio, perfetta per tutti coloro che desiderano spostarsi in vacanza in qualche località lontana dalla propria abitazione.

Insomma, uno spazzolino elettrico dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita diventa un ottimo investimento per il futuro. Naturalmente, questa non è l’unica offerta compatibile con la promozione del “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

