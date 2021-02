Sport in casa? Su eBay trovi tante offerte su tapis roulant e attrezzi!

Vi abbiamo già proposto in mattinata quelle che sono le offerte imperdibili di questa giornata per ciò che concerne la proposta di eBay dove, come avrete visto, c’è spazio per l’ottima smart TV Philips 55PUS7504 da 55 pollici scontata di ben 300€, passando quindi dagli originali 899,00€ a soli 599,99€! Certamente un’ottima offerta per questa ricca giornata di offerte a cui, ora, vogliamo aggiungere anche una nuova promozione rintracciata sempre sulle pagine della storia “Baia” dello shopping online.

Sul portale, infatti, sono da poco disponibili una moltitudine di proposte utili per tenersi in forma, con particolare attenzione all’allenamento tra le mura domestiche, diventato una abitudine per molti di noi a causa dell’emergenza sanitaria che ancora affligge il pianeta. C’è spazio davvero per tutte le tipologie di allenamento e, soprattutto, per tutte le tasche, visto che con meno di 15 euro ci si può portare a casa un pratico set di loop bands, con bande elastiche differenziate in base al carico di lavoro che si vuole sostenere, decisamente ideali per chiunque voglia dare il massimo senza lo scomodo ingombro dei più pesanti attrezzi ginnici.

Se poi siete alla ricerca del top e vi va di investire sul serio sul vostro benessere, allora la promozione da non lasciarsi scappare è quella relativa allo straordinario tapis roulant YM TAP 180 PRO, un concentrato di tecnologia, generalmente venduto a ben 1.300,00€, ed oggi in sconto a soli 899,99, in quello che è forse uno degli affari migliori in cui possiate imbattervi nel ricchissimo settore dello sport domestico. Lettore MP3, poggia tablet, funzioni di streaming e persino funzioni online per sfidare gli amici in vere e proprie competizioni multiplayer, il tapis roulant YM TAP 180 PRO è un articolo forse anche migliore di quello che si potrebbe trovare in una palestra di alto livello, potendo contare su di una serie di tecnologie atte proprio a migliorare l’utilizzo in casa. Del resto si sa, non sempre questa tipologia di esercizi riesce a dare il giusto sprono a chi si allena, risultando alla lunga un’attività monotona. Grazie al YM TAP 180 PRO le cose cambiano e, ad esempio, potrete piazzarlo davanti alla tv su cui passare in streaming uno degli oltre 50.000 video ripresi in diverse località del mondo, simulando così una vera e propria marcia all’aperto.

Insomma, un prodotto eccezionale che, scontato di circa 500€ potrebbe dare una svolta al vostro modo di allenarvi in casa, ben inteso che vi occorrerà il giusto spazio in cui poterlo utilizzare, benché si tratti comunque di un modello pieghevole. Ciò detto, le offerte dedicate allo sport indoor di eBay sono ancora moltissime e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di articoli in sconto, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!