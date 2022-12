Se state pensando di acquistare un ottimo sportwatch per voi o magari come regalo per le festività, vi consigliamo di dare uno sguardo ai fantastici modelli Garmin, disponibili su Amazon a prezzi davvero folli! Per il momento potrete portare a casa modelli di vario genere e per ogni fascia di prezzo, con sconti che toccano addirittura il 50%, un’offerta davvero imperdibile tenendo presente la qualità di questo articoli.

Garmin realizza prodotti concepiti essenzialmente per la vita all’aperto e per vivere le proprie passioni al 100%. Essendo dotati di tecnologie all’avanguardia, utili in ogni momento e situazione, di funzionalità efficienti e di un’eccezionale facilità d’uso, gli sportwatch in questione offrono caratteristiche esclusive. Per questo, dato che stiamo parlando di articoli tanto interessanti e disponibili a un prezzo super vantaggioso, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti il prima possibile!

Tra i prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è senza dubbio il Instinct Solar Tactical disponibile ad appena 249,90€ invece di 449,99€. Grazie all’esposizione al sole, il modello in questione vi offre una durata della batteria unica, perfetta per chi ama godersi corsa, escursionismo, nuoto, bici o canottaggio senza pensare alla ricarica. Non meno importante, si tratta di uno smartwatch progettato secondo lo standard militare di resistenza termica, agli urti e all’acqua (10 ATM) grazie alla cassa realizzata con polimeri fibrorinforzati e la lente Power Glass.

Ovviamente, associandolo al vostro smartphone, avrete la possibilità di ricevere e-mail, messagi di testo e avvisi direttamente sull’orologio, senza dover tirare fuori il telefono dalle vostre tasche o dalla borsa. Inoltre, mentre vi state allenando monitora il vostro battito cardiaco, le calorie consumate e, tramite app, vi permette di creare il vostro allenamento personalizzato. Nel caso in cui siate appassionati di nuoto o surf, sappiate che l’Instinct Solar Tactical registra il numero di onde cavalcate, la velocità massima raggiunta oltre alla distanza percorsa e vi tiene aggiornati sulle condizioni del mare grazie ai dati sulle maree.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

Le migliori offerte sugli smartwatch Garmin!

