Super sconti su monopattini, smartphone e tablet su eBay: oltre il 50% in meno!

Oltre alle offerte dedicate ai prodotti da giardino degli Imperdibili di eBay, sullo store sono presenti anche grandi occasioni che riguardano la tecnologia in movimento con sconti che arrivano a tagliare i prezzi fino al 50%. L’iniziativa termina il 28 marzo e riguarda centinaia di prodotti tra cui tanti smartphone, tablet, action camera e persino veicoli per la mobilità elettrica.

Di questa vasta selezione di prodotti, vogliamo però segnalarvi l’offerta che riguarda il monopattino Ninebot Segway Es4 che potrete acquistare a 419,00€ con uno sconto di ben 280€ dal suo tipico prezzo sulla piattaforma, insomma, una vera occasione imperdibile! Questo monopattino dalle linee eleganti è dotato anche di un sistema pieghevole one-touch, infatti il telaio in alluminio può esser facilmente ripiegato e riposto tanto in auto quanto sui mezzi di trasporto, ed esser portato sfruttando la solida ruota frontale. Ninebot Segway Es4, per una maggior sicurezza del guidatore, monta un doppio sistema frenante antibloccaggio con freno ergonomico, che garantisce minori spazi di arresto anche ad alte velocità.

Sul manubrio di Ninebot Segway Es4 è possibile trovare un display a LED con connettività bluetooth che permette di controllare tramite App di personalizzare le luci ambientali del veicolo, e per ricevere costantemente aggiornamenti sulla sicurezza. Il potente motore di Ninebot Segway Es4 gli permette di arrivare alla velocità massima di 30km/h per un’autonomia di ben 45 km, ma soprattutto acquistando questa versione su eBay avrete anche una seconda batteria, che aumenterà notevolmente l’autonomia del vostro monopattino.

Avrete capito che un monopattino come Ninebot Segway Es4 a questo prezzo è una vera occasione imperdibile, ma vi ricordiamo che si tratta solamente di una delle tante occasioni proposte da eBay, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione di eBay, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è disponibile per ancora pochi giorni il buono sconto da 10€ da utilizzare su tutti i prodotti inclusi nelle offerte Imperdibli di eBay quindi approfittatene quanto prima!

