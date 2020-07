Tante offerte per la Polaroid Camera Week su Amazon

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno Amazon in cui, come avrete notato, c’è una gran quantità di aspirapolvere robot (e non solo) in offerta, è arrivato il momento di scoprire insieme quelle che sono le altre proposte del portale per quanto riguarda la tecnologia. Proposte che, come saprete, grazie alle promozioni della Settimana dell’elettronica, ci stanno offrendo l’occasione di acquistare tantissimi prodotti tech a prezzi molto concorrenziali, il tutto fino alla fine di questa settimana (19 luglio 2020).

Dunque, dopo gli articoli per la casa, è ora il momento di pensare al tempo libero con le offerte che Amazon sta dedicando al brand Polaroid ed alle sue amatissime fotocamere con sviluppo istantaneo. Le offerte, a dir poco perfette per l’estate, sono davvero molto allettanti e riguardano alcuni dei prodotti di punta del marchio, come ad esempio la fotocamera istantanea Polaroid Snap.

Presentata già nel 2015, la Polaroid Snap è, ancora oggi, una delle fotocamere più apprezzate del brand, sia per la sa compattezza che per la sua velocità di stampa. La particolarità di questa fotocamera, infatti, è quella di essere molto compatta e sottile, cosa resa possibile dalla particolare tecnologia di stampa della camera, del tutto priva di inchiostri! Ciò è possibile grazie all’utilizzo della carta speciale Zink brevettata da Polaroid, che contiene al suo interno cristalli che, alla loro attivazione, si colorano sviluppando la foto nelle giuste tonalità.

Piccola e compatta (appena 23 x 74 x 120 mm), dispone di un sensore da 10 megapixel e un obiettivo f2.8 a lunghezza focale fissa, quindi senza zoom. Le modalità di scatto proposte sono 4, ovvero a colori, in bianco e nero, con filtro vintage Polaroid e in modalità fototessera, con lo scatto di 6 foto in circa 10 secondi, con foto stampate immediatamente nel formato Polaroid 2 x 3 pollici. Ovviamente non si tratta di un prodotto per professionisti, ma di una fotocamera divertente e smart, perfetta per un viaggio o per una giornata al mare o in escursione e dunque ottima come acquisto per l’estate e per le imminenti vacanze!

In sconto a 95,63€ su Amazon, è disponibile in varie colorazioni ed accompagna nelle offerta anche diversi altri prodotti del marchio, tra cui diverse stampanti portatili dotate della stessa tecnologia di stampa rapida.

