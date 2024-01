Tenda Nova Wifi 6 Mesh a -10%: Tecnologia al Top a €108,99!

SUPER sconto su questo utilissimo Tenda Nova Wifi 6 Mesh! (-10%) Acquistare il Tenda Nova Wifi 6 Mesh su Amazon sarà un'esperienza imprescindibile per tutti coloro che desiderano una connessione stabile e veloce. Questo sistema Mesh WIFI 6 è in grado di coprire comodamente un'area fino a 325m² grazie alle sue antenne ad alto guadagno, senza lasciare angoli non coperti e con la capacità di connettere fino a 80 dispositivi contemporaneamente senza problemi di performance. Approfittate dell'offerta straordinaria: da €121,11 ora a soli €108,99! Non perdete l'occasione di rendere la vostra casa un tempio della connettività.

Tenda Nova Wifi 6 Mesh AX1500 (MX3), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tenda Nova Wifi 6 Mesh MX3 è la soluzione ideale per chi desidera godere della più recente tecnologia Wi-Fi 6 senza rinunciare alla comodità di una casa totalmente coperta da un segnale stabile e potente. Compagni inseparabili per le grandi abitazioni, i nodi del sistema Mesh vi cattureranno conquistandovi con una copertura estesa fino a ben 1067m², garantendo così una connessione fluente e senza interruzioni, ideale per famiglie numerose o abitazioni su più livelli.

Attraverso la tecnologia OFDMA e MU-MIMO, questo prodotto altamente avanzato si adatta perfettamente alle esigenze di chi ha molti dispositivi da connettere, sostenendo fino a 80 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, i genitori troveranno particolarmente utile il Controllo Parentale, per una navigazione sicura e controllata dei più piccoli. Con un prezzo stracciato di solo €108,99, il Tenda Nova Wifi 6 Mesh rappresenta un affare imperdibile per chi cerca il top della connettività domestica.

Il Tenda Nova Wifi 6 Mesh AX1500 (MX3) è un sistema all'avanguardia per una copertura Wi-Fi estesa e affidabile in tutta la casa. Con la velocità di Wi-Fi 6, può facilmente raggiungere fino a 1501 Mbps, garantendo un'esperienza online fluida.

Amazon propone il Tenda Nova Wifi 6 Mesh a un prezzo esclusivo di €108,99, un affare rispetto al prezzo originale di €121,11. Questo sistema di connettività Mesh è il top per chi ricerca prestazioni eccellenti e stabilità di rete. Con la capacità di coprire grandi spazi e la facilità di gestione, vi garantirà una connessione senza pensieri. Non perdete l'opportunità di migliorare significativamente la vostra esperienza online: Tenda Nova Wifi 6 Mesh, un investimento sicuro per il vostro comfort digitale.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!