Se, come noi, siete in trepidante attesa per l’uscita di God of War Ragnarok, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è disponibile (probabilmente in un numero molto limitato), il preordine della splendida Deluxe Edition dell’artbook dedicato al gioco, e sviluppato da Dark Horse e Sony Santa Monica.

Il prezzo per questo meraviglioso volume non è per tutti, giacché parliamo di ben 143,92€ ma, indubbiamente, si tratta di un prodotto squisitamente pensato per i collezionisti, oltre che per i veri appassionati del franchise PlayStation che, senza dubbio, ambiscono a collezionare tutto ciò che riguarda Kratos e le sue avventure.

In arrivo il 29 novembre, e dunque ad una decina di giorni dall’uscita del gioco, questo artbook vi permetterà di dare un’occhiata privilegiata a quello che, senza dubbio, è l’immenso lavoro svolto dal team di artisti di Santa Monica Studio.

Indubbiamente, si tratterà di un prodotto ricco di spoiler, anche solo per ciò che concernei personaggi raffigurati e le ambientazioni e, per questo, l’uscita successiva al gioco ha perfettamente senso anche se, in ogni caso, consiglieremmo ai fan di aprirlo se e solo se si sarà già apprezzato appieno il prossimo capitolo della avventure di Kratos e Atreus.

Rilegato in stoffa, e conservato in una splendida scatola in simil pelle, questo artbook include, proprio perché in edizione Deluxe, anche 2 stampe in altissima qualità, pensate per essere esposte, e raffiguranti due degli artwork realizzati dal team per il gioco, sebbene ci sia impossibile, allo stato attuale, definire quali siano le immagini finali che saranno qui ritratte, essendo tutto il materiale di gioco (ovviamente) secretato.

Toccherà quindi aspettare la fine di novembre per sfogliare questo prestigioso e imperdibile artbook e, nel mentre, non possiamo che continuare a sognare le ambientazioni, le sfide, ed i nemici che finalmente potremo affrontare in God of War Ragnarok, secondo ed epico viaggio di Kratos e Atreus tra i Nove Mondi.

La loro missione? Quella di rintracciare il dio della guerra norreno Tyr, apparentemente morto, ma in realtà solo imprigionato da Odino e tentare, attraverso il suo aiuto, di impedire lo scoppio di una guerra che potrebbe aggravare la situazione di un regno già allo sbando, visto l’arrivo del Fimbulvinter, un inverno infinito che anticiperà, com’è scritto, l’arrivo del Ragnarok: la fine di tutto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il preorder del libro, giacché è impossibile sapere se le scorte saranno limitate o meno, anche s sospettiamo fortemente di sì.

