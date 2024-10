Tinaba è il conto smart che ti premia con cashback e non solo!

Siete alla ricerca di un conto corrente online che non solo elimini tutti i costi di gestione, ma vi permetta anche di guadagnare sui vostri acquisti quotidiani? Tinaba presenta un'offerta che rivoluziona il concetto di banking digitale, con un mese di Premium gratuito, un eccezionale cashback fino al 10% sui vostri acquisti e tassi d'interesse fino al 3,60% sul conto deposito.

Prima di aprire un conto, consigliamo di leggere termini e condizioni sul sito di Tinaba

Vedi offerta su Tinaba

Conto corrente digitale Tinaba, chi dovrebbe aprirlo?

Il servizio si rivolge principalmente a chi desidera gestire il proprio denaro in modo completamente digitale, senza rinunciare ai vantaggi di un conto tradizionale. La piattaforma risulta particolarmente adatta per i giovani professionisti e gli appassionati di tecnologia che apprezzano la comodità delle operazioni via smartphone e cercano soluzioni finanziarie innovative.

Foto di nattanan23 da Pixabay

La proposta si distingue per caratteristiche esclusive come il canone zero e l'assenza di imposta di bollo. Gli utenti ricevono una carta Mastercard utilizzabile ovunque, con la possibilità di gestire pagamenti contactless e collegamenti con tutti i principali wallet digitali. Il conto deposito integrato permette di far fruttare i risparmi con tassi competitivi, mentre la piattaforma offre funzionalità avanzate come gruppi di spesa condivisi e salvadanai digitali.

Con un'apertura completamente gratuita e digitale, Tinaba rappresenta una soluzione moderna per la gestione del denaro. La combinazione di zero spese, cashback garantito e tassi d'interesse competitivi, unita alla possibilità di gestire investimenti e criptovalute direttamente dall'app, rende questo conto un'opzione interessante per chi cerca un servizio bancario completo e vantaggioso.

Vedi offerta su Tinaba