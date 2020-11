Tornano le offerte Unieuro Special: sconti imperdibili fino al 30 novembre!

Archiviata con successo la prima giornata della settimana, vogliamo iniziare questa segnalandovi il grande ritorno degli Unieuro Special, un’iniziativa che permette di comprare i prodotti tipici di quella che è una delle migliori catene di distribuzione al livello nazionale, tra cui elettrodomestici e articoli tecnologici, a prezzi imperdibili, valevoli fino al 30 novembre e in grado di rivelarsi all’altezza delle grandi proposte del Black Friday, di cui abbiamo già avuto più di un assaggio in questi ultimi giorni.

Dato che parliamo di Unieuro, il numero di offerte non poteva che essere alto e tra le tante disponibili vogliamo menzionare il monopattino elettrico Ducati Pro-1 Plus, dal momento che, oltre ad essere venduto ad un prezzo decisamente basso, potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa per coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi il bonus mobilità il quale, stando alle comunicazioni ufficiali, è terminato nel giro di 24 ore.

Dotato di un display a LED con informazioni in merito all’utilizzo, il Ducati Pro-1 Plus è un buon monopattino elettrico in grado di soddisfare un pubblico molto ampio, seppur non vanti specifiche fuori dal comune, ma alla modica cifra di 279,00€ si rivela uno dei migliori modelli che potete acquistare, anche perché il suo valore è ben più alto, dato che senza sconti particolari occorrono ben 399,00€ per portarselo a casa. Munito di valvola di chiusura della gomma posteriore anti-foratura, può percorrere fino a 25 km e raggiungere la velocità massima di 25 km/h. Grazie alle ruote di discrete dimensioni, è adatto non solo per spostarsi nel tempo libero all’interno della città, ma permette di recarsi in modo affidabile e totalmente in sicurezza anche sul posto di lavoro, grazie al grip antiscivolo che caratterizza la base di appoggio. Inoltre, con una semplice mossa può essere piegato in modo da trasportarlo senza nessuna difficoltà, merito anche del telaio in lega di alluminio leggera che lo rende poco pesante.

Insomma, un prodotto che grazie agli Unieuro Special diventa quasi imperdibile, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un monopattino elettrico per spostarsi all’interno della propria città. Ovviamente, l’iniziativa del portale propone numerosi altri articoli, alcuni dei quali li trovate in calce, mentre per tutti gli altri suggeriamo di visitare la pagina dedicata per non perdervene nemmeno uno. Infine, il nostro solito consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

