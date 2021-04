Trono di Spade: nuova collezione abbigliamento con gadget in omaggio, ecco come ottenerlo!

Per celebrare il 10° anniversario dall’inizio della serie il Trono di Spade, il così detto Iron Anniversary, Zavvi ha deciso di rilasciare sul suo store una bellissima linea d’abbigliamento esclusiva, molto evocativa e colorata, ispirata alle casate dei Sette Regni ed inoltre avrete la possibilità di ricevere un gradito omaggio! Infatti solo per un periodo di tempo limitato, acquistando due articoli di questa collezione, avrete la possibilità di aggiungere come omaggio alla vostra spesa anche lo stendardo della vostra casata preferita! Negli ultimi 10 anni il Trono di Spade è riuscito a far breccia nel cuore di milioni di fan, e questa collezione ha al suo interno molte chicche imperdibili, per cui vi consigliamo di cogliere al volo questa occasione!

Qualsiasi sia la vostra casata preferita dei Sette Regni, con questa linea di abbigliamento troverete sicuramente la t-shirt giusta per voi, infatti sono incluse magliette con delle grafiche dedicate ai Lannister, agli Stark, ai Targaryen e persino ai Guardiani della Notte, disponibili sia per uomo che per donna e con taglie che vanno dalla XS fino ad XXL. Gli amanti delle citazioni della serie potranno poi sfoggiare con orgoglio alcune delle frasi iconiche, come nel caso della maglietta Valar Morghulis, oppure della felpa Vinci o Muori, che oltre alla storica battuta di Cersei presenta anche una grande rappresentazione del Trono di Spade sulla schiena.

Ma questa collezione non è solo abbigliamento, infatti sono disponibili all’acquisto anche articoli pensati per decorare i vari ambienti, tra cui i suggestivi stendardi delle varie casate, oppure una serie di poster che a partire da 11,99€ vi permetteranno di portare a casa una caratteristica illustrazione, con tanto di citazione del personaggio rappresentato. Infine vi segnaliamo la presenza di alcuni eleganti sottobicchieri e sottopiatti che potranno esser acquistati a 17,99€, realizzati in una particolare ardesia incisa con alcuni dettagli delle varie casate principali o con il logo come visto durante la sigla di ogni puntata. Un vero must buy per i fan!

Avrete capito quindi che in occasione del 10° Anniversario del Trono di Spade, Zavvi ha realizzato una collezione differente e capace di far felici tutti i fan dello serie, e per questo il consiglio che ci teniamo a darvi è quello di visitare l’apposita pagina su Zavvi e trovare l’occasione perfetta per voi.

Inoltre, sempre parlando di Zavvi, vogliamo ricordarvi che sul portale potrete ancora trovare tutti gli annunci fatti durante l’Hasbro Fan Fest, con tanto di preorder per tutti gli oggetti di merchandise più ricercati! Prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

