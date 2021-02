Wake up Neo, arriva la linea d’abbigliamento dedicata a The Matrix!

Mentre su Zavvi continuano le promozioni dedicate agli anniversari dei franchise Nintendo, il portale ha lanciato una nuova linea di abbigliamento esclusiva dedicata a The Matrix, il film che nel 1999 ha sconvolto il mondo del cinema con la sua fantascienza fuori dal comune. Questa collezione, oltre ad essere un’ottima panacea per i fan, in attesa di nuove informazioni riguardanti il prossimo film della saga, si va ad affiancare alle tante linee esclusive presenti su Zavvi, come ad esempio quella ispirata al famoso gioco di carte Magic The Gathering.

Il franchise di The Matrix ha reso la scena della cascata di codici verde su sfondo nero una delle sue rappresentazioni più iconiche della serie, al punto di inserirla all’inizio ed alla fine di tutti i film, ed è proprio questa particolare fantasia che vedremo riproposta in molti elementi della collezione, come nel caso della felpa che presenta sul davanti i malvagi Agenti delle macchine, e dietro la tipica grafica binaria. Oltre alle felpe, in questa collezione sono presenti anche alcune t-shit che omaggiano il primo film della saga, come quella che pre mostra i volti dei tre attori principali Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss tratti dallo storico poster oppure altre che raffigurano scene iconiche del film, come lo scontro sul tetto dove Neo schiva i proiettili. Come spesso accade anche questa collezione non si limita a soli capi d’abbigliamento, infatti troverete anche molti accessori brandizzati The Matrix che potranno personalizzare la vostra casa come il cuscino quadrato, la coperta di pile grande 116cm e persino l’asciugamano da bagno. Vi segnaliamo inoltre la possibilità di poter acquistare anche delle pratiche cover per smartphone con il famoso logo del film, con una scelta di modelli sia per iPhone che per Samsung che arriva fino ai principali modelli usciti nel 2020.

I fan di The Matrix non potranno resistere a questa collezione esclusiva realizzata da Zavvi, e poiché gli articoli presenti sono molti e variegati, il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita pagina del portale così da poter trovare il prodotto giusto. Infine, prima di lasciarvi al catalogo di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!