Scopri la nuova collezione South Park su Zavvi!

Continua la nostra grande rassegna di promozioni dedicate all’abbigliamento, con l’ultimo arrivo su Zavvi dedicato alla mitica serie South Park! Per la gioia dei fan della serie infatti, su Zavvi è approdata una nuova linea esclusiva dedicata ai 4 ragazzi e le loro incredibili avventure nella fredda cittadina del Colorado, ma qualora la vostra fame di offerte sia più difficile da accontentare vi ricordiamo che potete consultare anche il nostro hub relativo alle migliori iniziative online relative ai saldi invernali, dove potrete trovare tutte le ultime occasioni relative al mondo dell’abbigliamento.

La serie Comedy Central, cominciata nel lontano 2000 e tutt’ora in corso, è diventata famosa per la sua satira in grado di divertire lo spettatore ma allo stesso tempo far riflettere su problemi che colpivano la società dell’epoca, e proprio questa particolare comicità irriverente la si può ritrovare anche in questa collezione di prodotti su licenza sulla maglietta dedicata a Cartman intento ad insultare qualcuno oppure nella felpa con il disclaimer televisivo sulla schiena.

Eccezionalmente poi, in questa nuova collezione a tema South Park è presente persino un paio di pratici pantaloncini in cotone con il semplice logo della serie, così comodi ed elastici da esser perfetti per le sessioni di allenamento. Non mancano poi una sezione particolare di accessori che include cappelli di lana, cover per smartphone e persino una coperta di pile realizzata con le fattezze di Asciughino.

Insomma, avrete capito che gli articoli di questa collezione esclusiva a tema South Park di Zavvi sono molti, e per questo vi ricordiamo di consultare la pagina relativa alla promozione sul portale così che possiate trovare i prodotti perfetti in base ai vostri gusti.

