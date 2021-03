Arrivano l’abbigliamento ed i gadget della Zack Snyder’s Justice League!

Mentre su Zavvi continuano le promozioni dedicate alle Mystery Box esclusive a prezzo scontato, vi segnaliamo che sul sito sono arrivati sia l’abbigliamento che i primi gadget ispirati al film Zack Snyder’s Justice League. Questa nuova linea di abbigliamento vi permetterà infatti di acquistare il merchandise dedicato ad uno dei film più discussi degli ultimi anni dai fan dei super eroi DC Comics. Vi ricordiamo inoltre che questa è solo l’ultima delle tante linee d’abbigliamento tematiche lanciate da Zavvi, infatti sul portale troverete tante altre collezioni tematiche ispirate a brand di successo, come è successo recentemente per quella dedicata a Cobra Kai.

Rilasciato come esclusiva di HBO Max e nel nostro paese su Sky tramite Now, questa versione di Zack Snyder di Justice League era una cosa che i fan chiedevano sin da quando il regista si era dovuto allontanare dal progetto per una tragedia personale nel 2017. Per anni la frase #ReleaseTheSnyderscut ha invaso i social ed è stat presente con cartelli alle convention di fumetti. Anche questa collezione prende spunto da questo movimento con molti prodotti su cui troviamo la scritta #WeReleasedtheSnyderCut.

Oltre a quella iconica con la scritta #WeReleasedTheSnyderCut che include i simboli dei vari eroi DC, fra le magliette troverete anche alcune grafiche dedicate alle nuove versioni di alcuni personaggi che appaiono in questo film come Darkseid o Steppenwolf, tutte con taglie che vanno da XS fino ad arrivare a 5XL, un vero must have per i collezionisti! Oltre all’abbigliamento in questa collezione potrete anche trovare una vasta serie di poster che replicano lo stile drammatico del film, con immagini realizzate in sole sfumature di grigi e con la possibilità di arrivare fino a 49×60 cm di dimensione.

Come se non bastasse questa collezione, tra abbigliamento e gadget, su Zavvi potete anche già preordinare a prezzo scontato la versione home video del film, con la possibilità di scegliere se averlo in 4K, Blu-ray o persino DVD!

Insomma, con questa offerta dedicata alla Zack Snyder’s Justice League, Zavvi ha realizzato una promozione incredibile, pensata per i fan di tutte le età, ed è proprio per questo vi consigliamo caldamente di visitare l’apposita sezione del portale, così da poter trovare il prodotto perfetto in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

