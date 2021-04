Hasbro Fan Fest: tutte le action figure e gli articoli da collezione

Mettiamo un attimo da parte le tipiche offerte tech della giornata, per segnalarvi che su Zavvi sono disponibili tutti i prodotti presentati durante l’Hasbro Fan Fest! Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto l’annuale panel in cui la compagnia ha presentato al pubblico tutte le novità previste per il 2021 relative ad action figure, giocattoli, oggetti da collezione e tanto altro dei suoi maggiori franchise,come Marvel, Star Wars, Transformers e G.I. Joe, e che ora potrete trovare su Zavvi!

Tanti sono stati gli annunci di articoli da collezione unici e dal taglio estremamente pregiato e fedele, come la bellissima riproduzione 1:1 dell’Occhio di Agamotto visto in Doctor Strange, oppure il casco di Wedge Antilles da Star Wars, con tanto di sistema di luci e speaker che riproducono i suoni di battaglia dei film.

Inoltre, sono presenti anche tante tipologie di action figure, come quella di Thor della linea Marvel Legends, che riproduce l’aspetto del Dio del Tuono come apparso durante l’epica battaglia finale di Avengers Endgame. Trattandosi di action figure da 6 pollici, il dettaglio è senza paragoni, e sono presenti molte parti mobili, effetti dei fulmini e persino arti sostitutivi, che vi permetteranno di inserire entrambi i martelli nelle mani di Thor e metterlo in posizione d’attacco.

Insomma, avrete capito che gli articoli dell’Hasbro Fan Fest presenti su Zavvi sono tanti e capaci di far felici gli amanti di tanti franchise, quindi il nostro consiglio, come sempre, è quello di visitare l’apposita sezione del portale, così da poter trovare l’articolo perfetto in base ai vostre necessità.

Inoltre vi ricordiamo che su Zavvi è ancora disponibile la promozione che vi permetterà di acquistare i set LEGO con il 20% di sconto! Prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

