Udemy: 90% di sconto sui corsi di programmazione web

Su Udemy è appena partita una nuova ed interessante promozione che riguarda i corsi online di programmazione web. Fino al 19 novembre infatti moltissimi di questi corsi saranno acquistabili a partire da soli 11,99€, un taglio di prezzo in alcuni casi del 90%!

Mai come in questo periodo storico diventa necessario sfruttare ogni momento per ampliare le proprie conoscenze o imparare qualcosa di nuovo, in modo da adattarsi ad uno stile di vita e di lavoro diverso da quello a cui siamo sempre stati abitutati. Diventa quindi importante sfruttare ogni opportunità per imparare cose nuove, cercando allo stesso tempo di spendere il meno possibile. Questa nuova promozione di Udemy diventa quindi l’occasione perfetta da sfruttare per imparare qualcosa di nuovo.

N.B.: La promozione prevede uno sconto su centinia di corsi a partire da 11,99€ fino al 19 novembre

Vi ricordiamo che Udemy è la risorsa online per l’apprendimento e l’insegnamento leader a livello mondiale, in cui gli studenti possono acquisire nuove competenze grazie a contenuti on demand disponibili in una libreria di oltre 130.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. L’ampio catalogo di corsi, di cui centinaia in italiano, copre le più svariate competenze richieste attualmente nel mondo del lavoro, come ad esempio: sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, ma anche hobby e molto altro.

I migliori corsi di programmazione web da acquistare

Corso completo per sviluppatori web 2.0

Costruisci 25 siti web e applicazioni mobile utilizzando HTML , CSS , Javascript , PHP , Python , MySQL e molto ancora. Disegnato proprio per te – non importa a che punto sei nel tuo viaggio nel mondo della programmazione web – Questo corso di ultima generazione, è pieno di contenuti freschi e stracolmo di tutorial di alta qualità. E soprattutto, con le ultime versioni di software di ultima tecnologia.

PHP 7 e mysql: La guida completa per sviluppatori web

Impara php 7 ( 7.4) passo a passo, crea due progetti CMS, un mvc con mysql e bootstrap e diventa un PHP ENGINEER! In questo corso imparerai passo a passo, e con degli esempi pratici, le fondamenta di php7 per sviluppare siti web dinamici, performanti e sicuri.

Javascript ES6-ES9: La guida pratica da zero a esperti

Impara javascript dalle basi fino a ES6-ES9 puro e i suoi segreti, passo a passo costruisci un app todo list da zero. Questo corso riempie una lacuna: la mancanza di una guida esaustiva e pratica di javascript in italiano dove ti insegno passo a passo, dall’A alla Z, tutti i segreti di javascript. Imparerai da zero fino a javascript alle ultime versioni ECMASCRIPT.

WordPress: La guida base completa allo sviluppo

Apprendi le basi per poter sviluppare i tuoi contenuti personalizzati in WordPress. Che tu sia un appassionato di Programmazione Web, un Web Designer o un aspirante WordPress Developer, questo corso potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per meglio comprendere uno dei CMS al momento più utilizzati!

Diventare Web Designer da zero. Il corso completo

Impara e metti in pratica tutte le tecniche e le strategie per sviluppare siti dal design moderno e responsivo. Un percorso completo! Un percorso professionale! Un percorso pratico! Da zero a professionista del web come front end developer per lo sviluppo di siti statici. Per iniziare a lavorare come web designer da subito con competenza, seguendo le giuste fasi di sviluppo di un progetto web fino alla sua pubblicazione.

