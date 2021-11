Ultimo giorno di Early Black Friday Amazon: 10 offerte da non perdere

L’iniziativa che prende il nome di “Early Black Friday” ha aperto ufficialmente il periodo delle grandi opportunità di risparmio, anticipando di fatto il Black Friday 2021. Dopo una settimana di promozioni assurde, l’Early Black Friday di Amazon volge al termine. Abbiamo pensato, dunque, di proporvi in questo articolo tutti quei prodotti che rappresentano le migliori soluzioni da acquistare prima della conclusione di questa particolare iniziativa!

Ciò detto, prima di passare definitivamente alla nostra rassegna, vi ricordiamo che abbiamo selezionato per voi prodotti hi-tech appartenenti alle più disparate categorie del portale. Inoltre, vogliamo ancora una volta ribadire che le offerte termineranno oggi, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità di risparmio.

NOW Smart Stick

Appassionati di film e delle serie televisive siete chiamati a raccolta per questa grandissima occasione di relativa alla chiavetta NOW Smart Stick con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment, al prezzo di 14,99€ anziché 29,99€. Si tratta di un’offerta più unica che rara, considerando la possibilità di ottenere una chiavetta smart per il proprio TV e i tre mesi di abbonamento.

Echo Dot di terza generazione

L’Echo Dot di terza generazione è uno dei best-buy per coloro che desiderano domotizzare la propria abitazione. Permette infatti di controllare i dispositivi compatibili con i comandi vocali oppure di accedere a diverse funzionalità, come la riproduzione di musica, sveglia e tanto altro ancora. Il tutto ad un prezzo ora più conveniente che mai!

Hoover H-FREE 100 HF122GPT

La scopa elettrica Hoover H-FREE 100 HF122GPT mette al servizio di tutti gli utenti la tecnologia ciclonica, un innovativo sistema che riesce a separare le particelle di polvere dall’aria garantendo così ottime performance di pulizia. Con un’autonomia fino a 40 minuti, grazie ad una batteria removibile da 22V dalle ottime prestazioni, avrete modo di pulire ogni angolo prima che la batteria si esaurisca.

Razer Seiren Emote

Il microfono Razer Seiren Emote è consigliato per gli appassionati del gaming o per chi effettua ogni giorno dirette streaming su Twitch e YouTube. Questo prodotto vanta un display di emoticon a LED 8 bit, alimentato da un Motore Emotivo che aiuta gli streamer ad esprimere sé stessi. Vanta un microfono a condensatore ipercardioide di buona fattura e dalle buone performance!

Razer Nari Ultimate

Le Razer Nari Ultimate rappresentano una delle migliori soluzioni in commercio, e sono perlopiù indicate per gli appassionati incalliti del videogioco. Queste cuffie vantano la tecnologia HyperSense per un ulteriore livello di immersione, e degli auricolari rotabili dotati di cuscinetti con infusione di gel rinfrescante con memory foam. Grazie al THX Spatial Audio, offrono un audio surround virtuale di alta qualità.

iRobot Roomba e6192

L’iRobot Roomba e6192 è il risultato di 30 anni di esperienza e innovazione nel campo della robotica di iRobot. Vanta delle funzionalità da non sottovalutare, dato che aspira lo sporco ostinato grazie a un sistema di pulizia a tre fasi che si avvale di doppie spazzole in gomma multi-superficie. Con la compatibilità di Alexa e Google Assistant, è possibile impartire gli ordini da remoto con i comandi vocali, in qualsiasi momento!

MSI Modern 14 B11MOL-431XIT

Chi desidera acquistare un notebook prestante troverà sicuramente interessante l’MSI Modern 14, in particolare il modello B11MOL-431XIT. Si tratta di un dispositivo che garantisce prestazioni di altissimo livello, ed è dunque adatto per coloro che lavorano in smart working. Vanta un processore un processore Intel i5-1135G7, abbinato ad una scheda video Intel Iris Xe, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0 e 8 GB di RAM DDR4.

Huawei MateBook 14

Conosciuto da tutti come il best-buy eterno, il notebook Huawei MateBook 14 è quindi una soluzione da sempre consigliata. Al suo interno troviamo un processore AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB di RAM e 512 GB SSD. Tra le sue peculiarità, inoltre, troviamo un display FullView da 14 pollici con una risoluzione in 2K che garantisce un’esperienza visiva ampia, pulita e intensa.

Sony Bravia OLED KE-55A8P

Sony Bravia OLED KE-55A8P è un televisore che, sebbene sia venduto ad un prezzo tutto sommato alto, rappresenta una delle migliori soluzioni in assoluto. Vanta, infatti, la tecnologia OLED per assicurare immagini con neri perfetti ed elevati contrasti. Con l’esclusivo Processore X1 Ultimate, questo televisore è in grado di riprodurre tutti i migliori contenuti e di diventare il perfetto compagno di gioco, grazie anche alla modalità da gaming.

Songmics OBG22B

È assai importante, oggigiorno, dotarsi di una sedia comoda e soprattutto ergonomica. Per questo motivo, come ultimo prodotto consigliato, vi suggeriamo l’acquisto della sedia da ufficio/gaming Songmics OBG22B. Vanta, infatti, una serie di funzionalità che permettono allo schienale di adattarsi perfettamente al proprio corpo, ma teniamo a sottolineare che si tratta di un prodotto adatto a coloro che hanno un peso corporeo inferiore ai 150 kg.

