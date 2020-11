Uscita PS5, ecco dove acquistarla al day one

Articolo in aggiornamento: tieni d’occhio questa pagina per non perdere la tua occasione di acquistare PS5!

Finalmente ci siamo! Dopo tanto attendere PlayStation 5 è finalmente disponibile anche nel nostro paese, in quello che è forse uno dei lanci console più attesi di sempre, specie considerando quanto tempo (e quanta attesa) hanno generato i vari annunci di Sony che, come saprete, nel tempo non era stata prodiga di molte informazioni sulla sua ammiraglia.

Al netto dell’attesa, e di un’emergenza sanitaria che ha scombussolato i piani di lancio di Sony, come di altri produttori hardware e software, PS5 è comunque – e finalmente – tra noi, anche se proprio l’emergenza sanitaria ha creato non pochi grattacapi, tanto alla produzione, quando soprattutto agli acquirenti che, complici le scarse scorte disponibili in preorder, non sono riusciti a soddisfare il loro bisogno di acquistare la nuova console. Per vostra fortuna alcuni rivenditori avevano già annunciato che, in concomitanza del lancio della console, quest’ultima sarebbe stata disponibile di nuovo, in diverse tornate, entro il Natale 2020, con una seconda tornata di console disponibili proprio in concomitanza del day one, ovvero oggi!

Ovviamente noi saremo in prima linea per tenervi costantemente aggiornati sull’andamento delle disponibilità del mercato, e nel farlo ci rivolgeremo a quelli che sono i principali store della rete ovvero Amazon, eBay, Mediaworld, Euronics e Unieuro, pur chiaro che non mancheremo di segnalarvi eventuali disponibilità della console anche tra le pagine di store non proprio sulla bocca di tutti, ma comunque affidabili per quella che è la nostra esperienza nel settore della scontistica e degli acquisti online.

Ovviamente, non potendo prevedere disponibilità e tempi di pubblicazione dei vari store, vi suggeriamo caldamente di tenere costantemente d’occhio questo articolo in quanto, come immaginerete, ci prodigheremo di aggiornarlo costantemente, così da facilitarvi, fintanto che ci è possibile, l’acquisto della console! Detto questo, prima di cominciare, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono caccia ma, soprattutto, buon day one di PS5!

PlayStation 5: ecco dove acquistarla al day one!

eBay | disponibile (con sovrapprezzo di privati)

| Mediaworld | terminata

Unieuro | terminata

Euronics | terminata

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!