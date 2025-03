JBL Go 4: lo speaker bestseller su Amazon a soli €40!

Lo speaker JBL Go 4 è ora disponibile su Amazon a soli 39,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 20%! Questo diffusore Bluetooth ultra portatile vi sorprenderà con bassi potenti e suono di alta qualità nonostante le dimensioni compatte. Completamente impermeabile e resistente alla polvere (IP67), vi accompagnerà ovunque con 7 ore di autonomia. Potrete anche collegare più diffusori per un'esperienza stereo ancora più immersiva.

Speaker JBL Go 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker JBL Go 4 è la scelta ideale per gli amanti della musica sempre in movimento che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità del suono. Compatto e tascabile, vi accompagnerà ovunque grazie alle loro dimensioni ridotte e alla certificazione IP67 che li rende completamente impermeabili e resistenti alla polvere. Se siete in piscina, sotto la doccia o in campeggio, potrete godere della vostra playlist preferita con bassi profondi e audio nitido per ben 7 ore consecutive, estendibili fino a 9 con la funzione Playtime Boost.

Particolarmente consigliato per i giovani e per chi conduce uno stile di vita dinamico, lo speaker JBL Go 4 soddisfa l'esigenza di avere un audio potente in un design ultra-portatile. La possibilità di collegare due dispositivi per un'esperienza stereo, o ancora più speaker compatibili con JBL Auracast, lo rende perfetti anche per piccole feste improvvisate. Il loro look accattivante, disponibile in diverse colorazioni ispirate alle tendenze street style, li trasforma non solo in un accessorio audio di qualità ma anche in un complemento di stile per esprimere la vostra personalità.

Con un prezzo scontato di 39,99€ invece di 49,99€, lo speaker JBL Go 4 rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca un altoparlante portatile di qualità. La combinazione di suono eccellente, autonomia e versatilità lo rende un compagno ideale per qualsiasi situazione, dal relax domestico alle avventure all'aperto. Una soluzione audio completa che vi stupirà nonostante le dimensioni ridotte.

