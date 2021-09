Xbox Series X nuovamente disponibile sul Microsoft Store a partire dalle 19:00

Dopo un periodo in cui sembrava esistesse solo la PlayStation 5, ecco che ritorna la disponibilità di Xbox Series X, nonostante vorremmo tutti che la console si riuscisse ad acquistare normalmente. Siamo purtroppo ancora lontani per arrivare a quella situazione, ma se desiderate acquistare, o quanto meno tentare, la nuova console di Microsoft, sarete felici di sapere che alle 19:00 di oggi la console sarà disponibile su Microsoft Store, insieme al modello Series S.

Si tratta di un’ottima occasione, soprattutto perché non ci saranno lunghe code di attesa che possono invogliare diversi utenti a rinunciare. Tuttavia, è ovviamente consigliato tenersi pronti e aggiornare ripetutamente la pagina (evitando magari di rompere il tasto F5 ndR) in modo da poterla aggiungerla rapidamente a carrello non appena il portale la darà disponibile.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Xbox Series X è la console più potente in assoluto, progettata per coloro che chiedevano a gran voce una console capace di gestire la risoluzione 4K in modo fluido. Ebbene, la Xbox Series X riesce a soddisfare queste esigenze, grazie ad un hardware capace di generare 12 teraflop di potenza, grazie alle recenti architetture RDNA 2 e Zen 2 di AMD, che garantiscono un livello di dettagli mai raggiunti finora.

Come saprete, i fan di Xbox Series X potranno poi sfruttare lo Smart Delivery e il Game Pass. Il primo vi permetterà di acquistare un gioco e tenerlo sempre aggiornato a prescindere dalla console di riferimento, in questo modo non dovrete ricomprarlo. Il secondo, invece, vi farà accedere ad una raccolta di titoli molto ampia al costo di pochi euro al mese, oltre a beneficiare di ricompense speciali e accedere ad alcuni dei migliori titoli subito al day one.

Inoltre, avrete sicuramente letto che Xbox Series X potrà ora essere acquistata anche a rate, tramite il cosiddetto Xbox All Access, di cui abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo. Sostanzialmente, al costo di 32,99€ al mese potrete portarvi a casa la console insieme al servizio Xbox Game Pass della durata di 24 mesi, oltre alla possibilità di giocare online a qualsiasi gioco senza costi aggiuntivi. Allo stato attuale, però, questo metodo di acquisto viene accettato solo da GameStop.

Detto ciò, non ci resta che lasciarvi, anche perché mancano pochi minuti prima che Microsoft Store apra ufficialmente le porte alla sua console di ultima generazione. Se avete ancora un po’ di tempo, però, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

