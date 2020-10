Xiaomi Mi LED TV in offerta su MediaWorld

In questi giorni sullo store di MediaWorld, oltre alle offerte dedicate ai prodotti ed accessori Apple in offerta, sono iniziate alcune interessanti promozioni che riguardano i televisori Xiaomi. Infatti in queste ore è possibile i tre modelli prodotti dal brand cinese, versioni da 43/55/65″, in offerta a prezzo scontato. Un’ottima occasione per sostituire il proprio televisore con un modello di nuova generazione.

Tra le offerte proposte vi consigliamo la via di mezzo, cioè lo Xiaomi Mi TV 4S da 55″, che potete acquistare scontato a 399,90€. Il design di questo televisore si presenta molto elegante e le cornici di appena 8mm per lato permettono una totale immersione nelle immagini. Ai lati dello schermo sono presenti i due piedini rimovibili in pochi istanti in caso di fissaggio a muro. Il Mi 4S con il suo miliardo di colori brillanti ed accurati, si rivela perfetto nella riproduzioni delle immagini, grazie al suo particolare chip Memc che si occupa del rendering, è in grado di annullare completamente le sfocature delle immagini in movimento, diventando un tv perfetto tanto per lo sport quanto per i giochi.

La tecnologia 4K HDR permette allo spettatore di assaporare anche il più piccolo dettaglio, fornendo anche una particolare attenzione alla luminosità, bilanciando accuratamente i colori in base ai contenuti mostrati rendendoli sempre più nitidi. In quanto a connettività, il Mi 4S prevede un gran numero di soluzioni come 2 porte USB 2.0, un connettore AV analogico, un wifi, ben 3 porte HDMI e persino una porta fibra ottica e l’uscita per le cuffie. Inoltre, il televisore Mi 4S è dotato anche di 4 nuovissimi altoparlanti, con altrettanti potenti driver, che contribuiscono a creare un’esperienza acustica in grado di coinvolgere l’intero ambiente.

Oltre al Mi 4S, sono altri i televisori in offerta da MediaWorld, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione per trovare quello giusto per voi. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti del vostro prossimo televisore, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!