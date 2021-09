Xiaomi Mi Watch Lite a meno di 50€ su Unieuro

Dopo avervi segnalato l’ottima offerta di eBay relativa al nuovo Galaxy A52s, passiamo ora alle proposte di Unieuro che, con i suoi sconti di settembre, offre a chiunque la possibilità di portarsi a casa prodotti di alto livello a prezzi molti inferiori rispetto a quelli di listino.

Una delle occasioni più rilevanti di queste ore, online fino al 23 settembre salvo esaurimento scorte, vede l’ottimo Xiaomi Mi Watch Lite che viene proposto a soli 49,99€ anziché 69,99€. Un risparmio di soli 20€ ma che permette a questo dispositivo di migliorare ulteriormente il suo già ottimo rapporto qualità/prezzo oltrepassando, se vogliamo, il termine di best buy.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite è uno degli ultimi smartwatch presentato dall’azienda cinese e si colloca in una fascia di mercato molto agguerrita, dove però la soluzione di Xiaomi riesce a posizionarsi tra i primi posti, merito di un dispositivo dal look elegante e con un pannello da 1,4 pollici dotato di rivestimento in vetro 2.5D. I suoi appena 35 grammi di peso vi permetteranno di non avvertire minimamente la sua presenza sul polso, presenza che invece farà scalpore grazie al cinturino dall’anima sportiva, il quale ovviamente potrete sostituire con diverse colorazioni (non incluse).

Quanto a specifiche e funzionalità, lo Xiaomi Mi Watch Lite è ai vertici della categoria, con il sensore di luminosità automatico che vi permetterà di non dover regolare ogni volta la luminosità dello schermo, luminosità che ovviamente è decisamente alta, al punto che riuscirete a leggere i contenuti anche sotto la luce diretta del sole. Presente l’impermeabilità così come il monitoraggio della frequenza cardiaca che, su questo specifico modello, si rivela essere molto precisa, cosa non da poco per un dispositivo dal costo quasi irrisorio. Nonostante non sia una smartband, integra ben 11 modalità di allenamento, che invoglieranno tanti sportivi a prenderlo in considerazione.

I nuovi sconti di settembre di Unieuro offrono quindi numerose occasioni di acquisto, le quali consigliamo di scoprirle una ad una direttamente sulla pagina dedicata. Potrete inoltre dare un’occhiata alla nostra lista prodotti personalizzata in calce, dove abbiamo raggruppato quelle che sono, secondo noi, le migliori offerte di oggi presenti sulle pagine del portale. Anche in questo caso, prima di passare oltre, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative di questo genere, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

