Zavvi: sconti fino al -40% dedicati ai prodotti Nintendo!

Facciamo una piccola pausa dalla nostra rassegna di offerte tech del giorno per riportarvi l’ultima iniziativa lanciata da Zavvi che, come avrete intuito, stavolta riguarda tanti articoli a tema Nintendo presenti sul portale, con tantissime offerte che, fino al 26 febbraio, vi permetteranno di acquistare abbigliamento e gadget di merchandise con con il 40% di sconto. Stavolta i codici da applicare sono differenti in base all’oggetto che desiderate acquistare, infatti per l’abbigliamento il codice corretto è “NINTENDO” mentre per i gadget invece è “NINACCESS”, ma il procedimento rimane lo stesso di sempre, ossia una volta selezionato l’articolo interessato dobbiamo inserire l’apposito coupon nella sezione del carrello per vedere il prezzo totale scendere.

Clicca qui per vedere tutte le ultime offerte relative ai SALDI 2021!

Ovviamente, trattandosi di un’offerta dedicata a Nintendo sono presenti un gran numero di grafiche su licenza dedicate ai nostalgici dei vecchi Super Mario, ma anche altri videogiochi come Donkey Kong ed Animal Crossing, comprendendo modelli da uomo, da donna ed anche per bambini. Questa interessante promozione può essere l’occasione perfetta per celebrare alcuni degli anniversari più importanti di Nintendo, in questi giorni infatti ricorrono i 35 anni dell’uscita del primo The Legend of Zelda e non mancano tantissime occasioni che includono t-shirt e comode felpe ispirate dalle avventure di Link, come la maglietta che ha per soggetto la famigerata Master Sword che può esser vostra a soli 10,49€.

Come già anticipato però questa promozione non è dedicata solamente all’abbigliamento di Nintendo, infatti su Zavvi è presente una vasta selezione di articoli pensati per abbellire gli ambienti casalinghi che include cuscini, zerbini e persino dei quadri, come nel caso della replica della copertina del famoso Super Mario World per NES che potrà essere vostro ad appena 7,19€. Infine sono presenti alcuni pratici accessori utili per la vita di tutti i giorni come simpatiche cover per smartphone ed anche le pratiche borracce della linea Super Mario 85.

Insomma, avrete capito che i fan Nintendo troveranno tantissimi articoli imperdibili coinvolti in questa promozione di Zavvi, quindi il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita pagina relativa all’abbigliamento e quella ai gadget presenti sul portale, così da poter trovare il prodotto giusto per voi entro il 26 febbraio. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!