Zavvi: offerte nerd su cuscini e coperte!

Torniamo a parlare delle grandi offerte relative ai Saldi invernali e, più nello specifico, della nuova promozione di Zavvi relativa agli articoli per la casa come cuscini e coperte in pile, che potranno esser acquistati con uno sconto del 30% attraverso un comodo codice sconto! Infatti, una volta selezionato il prodotto da acquistare, non dovrete far altro che inserire nell’apposita sezione del carrello il codice sconto HOME30 per vedere ridurre i prezzi di tutti gli articoli presenti. Questa ottima offerta, perfetta per dare alla casa un nuovo tocco nerd, si va ad aggiungere alle tante altre ancora in vigore sul portale come il lancio della collezione di abbigliamento de Il Signore degli Anelli, oppure alle offerte che riguardano le t-shirt Marvel ad appena 9,99€ l’una.

Questa selezione di prodotto include calde coperte di pile, utilissime per combattere il freddo di queste giornate di gennaio, e tutte caratterizzate dall’aver grafiche ispirate ad alcuni dei più famosi franchise del cinema, come le varie Case di Harry Potter o i dinosauri di Jurassic Park, ma anche dalle copertine di grandi cult del mondo videoludico come nel caso di quella dedicata al picchiaduro Streets of Rage, grande 96cm x 116cm e che rappresenta la storica cover del titolo per Sega Mega Drive.

Oltre alle coperte, in questa selezione di articoli nerd per la casa sono presenti anche molti morbidi cuscini che possono esser scelti se avere quadrati o rettangolari, che vi permetteranno di dare quell’ulteriore tocco di personalizzazione al divano, sopra un letto oppure in prossimità della vostra postazione da gaming, cosicché da potervi circondare delle più svariate illustrazioni che vanno dai toni cupi del poster del film Gremlins ai colori pastello dei personaggi di Animal Crossing.

Insomma, questa nuova promozione di Zavvi che riguarda le coperte ed i in offerte cuscini offre molte soluzioni che stuzzicheranno l’interesse dei nerd di tutte le età, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di consultare la pagina con tutti i prodotti presenti sul portale, così da poter trovare quello perfetto per voi. Infine, prima di lasciarvi al catalogo di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!