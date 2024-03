Anche dal dottore ci saranno microfoni che ascoltano (con l'IA)

I medici di Stanford Health Care potranno presto fare affidamento su un nuovo assistente IA, che ascolterà ciò che accade nello studio e prenderà appunti. In questo modo il medico potrà prestare maggiore attenzione ai pazienti, e di conseguenza fornire un aiuto migliore.

La tecnologia in sé non è particolarmente innovativa: esistono da tempo strumenti che ascoltano e trascrivono, e negli ultimi anni gli LLM si sono dimostrati capaci di creare sintesi e riassunti più o meno accettabili. Tuttavia questa specifica applicazione ci porta in un territorio ancora poco esplorato.

In questo caso, con il consenso del paziente, l’algoritmo elabora i dati e genera una bozza di nota clinica. Il sistema è anche in grado di distinguere le semplici chiacchiere dalle informazioni rilevanti da un punto di vista sanitario, usando solo queste ultime per creare il documento.

Come altre innovazioni in questo campo, l’idea è di alleviare l’operatore da tutte quelle incombenze che non sono prettamente attività medica, in modo tale che possa concentrarsi di più sulle cose più importanti.

In effetti, anche in Italia i medici di base (e non solo loro) hanno parecchie “scartoffie” da gestire, e in alcuni casi ciò va a discapito nel tempo che possono dedicare ai pazienti. È la ragione principale per cui nascono startup come Davinci Salute.

Sicuramente ci sono degli aspetti positivi da considerare, ma sull’altro piatto della bilancia c’è una delicatissima questione di privacy. I dati raccolti, ovviamente, sono gestiti in accordo con le leggi locali. E se questo sistema dovesse arrivare in Europa dovrebbe essere adeguato al GDPR. Norme a parte, tuttavia, stiamo pur sempre parlando di registrare una conversazione sui problemi di salute di una persona. Come vi sentireste a riguardo?