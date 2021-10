Entrata in funzione la più grande turbina eolica offshore del mondo

La prima versione della piattaforma Haliade-X è diventata la prima turbina eolica offshore a funzionare a 12 megawatt (MW) nel novembre 2019. Il modello Haliade-X 13 potenziato è stato lanciato nel 2020 e ha ricevuto la certificazione nel gennaio di quest’anno, e ora GE Renewable Energy è diventata la prima nel settore a far funzionare una turbina a 14 MW.

Essenzialmente una versione migliorata delle altre turbine nella piattaforma, ciascuna delle pale dell’Haliade-X 14 misura 107 m di lunghezza, mentre la struttura è alta 260 m. L’azienda calcola che la turbina ha il potenziale per produrre fino a 74 GWh di energia ogni anno.

L’ammiraglia della piattaforma Haliade-X farà il suo debutto commerciale presso il parco eolico offshore Dogger Bank C a circa 130 km al largo della costa nord-orientale dell’Inghilterra, dove saranno installate 87 turbine. Ciascuna delle tre fasi del progetto dovrebbe avere una capacità di generazione di 1,2 GW, con tutte e tre in grado di alimentare circa sei milioni di case quando il “più grande parco eolico offshore del mondo” sarà operativo nel 2026.

Haliade-X 14 potrebbe però non restare a lungo la turbina eolica offshore più grande e potente del mondo, visto che la danese Vestas è già alle calcagna con il modello V236-15.0 MW, che dovrebbe essere costruito il prossimo anno ed entrare in produzione in serie nel 2024.