La NASA non tornerà sulla Luna prima del 2025

“Il 2024 non era un obiettivo tecnicamente fattibile”, ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson durante una recente conferenza stampa. “Stimiamo non prima del 2025”. In una cronologia stabilita dall’amministrazione Trump, la NASA ha lavorato per far atterrare gli esseri umani sulla luna entro il 2024 come parte del suo programma Artemis. Ma l’agenzia ha subito ritardi causati dalla pandemia di coronavirus e una causa intentata da Blue Origin, che ha sospeso lo sviluppo del sistema di atterraggio da utilizzare per il touchdown iniziale dell’equipaggio.

L’obiettivo della NASA con Artemis è riportare gli umani sulla Luna e creare lì una presenza umana sopra e intorno alla superficie lunare che inizierà con l’atterraggio della prima donna e della prima persona di colore sulla Luna in questo decennio. Ad aprile scorso, la NASA ha assegnato a SpaceX il contratto Human Landing System (HLS) per costruire il nuovo lander lunare dell’agenzia.

Crediti: NASA

Un contendente per il contratto, Blue Origin, ha presentato obiezioni ufficiali, ha pubblicato una lettera aperta e alla fine ha intentato una causa federale contro la NASA. Anche se le petizioni sono state respinte, la causa federale ha interrotto tutto il lavoro di collaborazione sul lander lunare fino a quando, il 4 novembre, è stato annunciato che Blue Origin aveva perso.

Ora che la causa è chiusa, ha detto Nelson, la NASA può finalmente lavorare con SpaceX sul suo lander lunare, un equipaggiamento di fondamentale importanza, poiché trasporterà gli astronauti da e verso la superficie lunare. Nelson ha affermato che la NASA mira a lanciare Artemis 1, il primo volo di prova del programma che lancerà la sua navicella spaziale Orion a bordo del razzo Space Launch System (SLS), in una missione senza equipaggio intorno alla Luna, nel febbraio 2022. Ma Artemis 2, un volo di prova che invierà gli astronauti a bordo di Orion intorno alla Luna e ritorno, verrà lanciato intorno a maggio 2024, rispetto al precedente obiettivo di settembre 2023; e Artemis 3, la prima missione di sbarco lunare con equipaggio di questo programma, verrà lanciata “non prima del 2025”.