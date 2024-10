Oltre 40 progetti innovativi di stampa 3D sono stati realizzati al Kilometro Rosso di Bergamo

Lisa Tech, il laboratorio di tecnologie additive del Parco Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo, ha seguito i progetti di circa 40 aziende in quattro anni di attività.

L'ingegnere Giuseppe De Marco, responsabile della struttura, evidenzia la crescente consapevolezza delle imprese nell'utilizzo di queste tecnologie per la produzione di componenti finiti, non solo prototipi.

Oggi sempre più aziende sanno che queste tecnologie possono essere utilizzate non solo come prototipazione, ma per stampare anche prodotti finiti in metallo o ceramica.

Il settore delle tecnologie additive sta registrando una forte espansione a livello globale. Secondo dati recenti, le domande di brevetto in questo campo sono aumentate del 30% annuo nell'ultimo decennio. Il giro d'affari mondiale è triplicato tra il 2016 e il 2022, passando da 6 a 18 miliardi di dollari. L'Italia detiene una quota di mercato del 4,7%, posizionandosi tra i principali attori dopo Stati Uniti, Germania e Cina.

De Marco spiega le capacità del laboratorio Lisa Tech: "Possiamo stampare componenti metallici, in alluminio e titanio, oppure realizzare prodotti con polimeri compositi e resine. La cosa più importante è che possiamo partire anche da un'idea che progettiamo e sviluppiamo insieme all'azienda, facendo una serie di simulazioni per arrivare alla stampa di un oggetto che può essere poi rifinito con lavorazioni meccaniche".

Il laboratorio è dotato di un sistema IR di tomografia ottica per il controllo in tempo reale della qualità del processo e dei componenti. Questa infrastruttura all'avanguardia permette di offrire un servizio completo alle imprese, dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finale.

Un aspetto rilevante è la possibilità di accedere a finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo basati sulle tecnologie additive. De Marco riferisce che "In questi anni sono circa 8 i progetti di ricerca che sono stati finanziati con bando e realizzati nel nostro laboratorio". Questi fondi, erogati da Regione Lombardia, Ministero e Comunità europea, rappresentano un importante stimolo per l'innovazione nel settore.

La presenza di Lisa Tech nel territorio bergamasco costituisce una risorsa strategica per il tessuto industriale locale, offrendo alle PMI e alle grandi aziende l'accesso a competenze e tecnologie avanzate nel campo della manifattura additiva. Questo laboratorio si configura come un ponte tra la ricerca e l'applicazione industriale, facilitando il trasferimento tecnologico e l'adozione di processi produttivi innovativi.