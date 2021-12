Parker Solar Probe ha stabilito un nuovo record di velocità attorno al Sole

La sonda solare Parker della NASA ha stabilito un nuovo record dopo essere sopravvissuta al suo 10° incontro ravvicinato con il Sole. Il 21 novembre 2021 alle 4:25 AM EST (08:25 GMT), l’esploratore robotico dello spazio profondo è arrivato a 8,5 milioni di km dalla superficie del Sole e ha raggiunto una velocità di 586.864 km/h, rendendolo sia il satellite più vicino a sopravvivere a un tale passaggio vicino del Sole che l’oggetto artificiale più veloce di sempre.

La Parker Solar Probe è stata lanciata il 12 agosto 2018 dalla Cape Canaveral Air Force Station in cima a un razzo Delta IV Heavy, e questo ultimo sorvolo solare tra il 16 e il 26 novembre segna il punto a metà della missione settennale del veicolo spaziale per studiare il Sole a distanza così ravvicinata tanto che alla fine volerà attraverso la corona del Sole.

Il suo ultimo record di velocità batte il suo stesso record precedente, come sarà il caso per le future velocità record che la sonda dovrebbe raggiungere nei passaggi successivi. Questo 10° incontro è una delle 24 orbite, sempre più vicine al Sole, che utilizzano l’attrazione gravitazionale di Venere in una serie di sette sorvoli, arrivando alla fine entro 6,9 milioni di km dalla superficie della nostra stella e raggiungendo velocità di oltre 690.000 km / h.

Parker Solar Probe, strumentazione di bordo. Crediti: NASA/Johns Hopkins APL/Margaret Brown

Il veicolo è fortemente schermato contro il calore e le radiazioni, ma è ancora suscettibile di danni e accumula una pericolosa carica elettrica dalla radiazione solare, quindi la sua orbita è altamente ellittica per consentirgli di recuperare tra due incontri ravvicinati e trasmettere i dati raccolti dai sensori sulla corona del Sole, sul campo magnetico e sulla dinamica delle particelle energetiche solari, sulla Terra.

Secondo la NASA e gli operatori di missione del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory di Laurel, nel Maryland, il veicolo spaziale, che è in buona salute e funziona normalmente, inizierà a trasmettere i suoi risultati il 24 dicembre e terminerà il 9 gennaio 2022.