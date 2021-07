Scoperta luce proveniente dal buco nero Zwicky 1

Alcuni astrofisici hanno rilevato la luce proveniente dal lato posteriore di un buco nero, confermando così quanto postulato dalla teoria della relatività generale di Einstein. Un team di ricercatori ha recentemente ispezionato i brillamenti coronali prodotti dal buco nero supermassiccio Zwicky 1, scoprendo che alcuni dei raggi X prodotti dai brillamenti venivano riflessi dal lato opposto del disco del buco nero. La ricerca è stata pubblicata su Nature e potete leggerla a questo link.

“Qualsiasi luce che entra in un buco nero non esce, quindi non dovremmo essere in grado di vedere nulla che si trovi dietro il buco nero. Il motivo per cui possiamo vederlo è perché quel buco nero sta deformando lo spazio, piegando la luce e attorcigliando i campi magnetici intorno a se stesso”, ha affermato Dan Wilkins, astrofisico del Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology presso l’Università di Stanford e coautore della nuova ricerca.