Un'enorme fotocamera da 3.200 pixel è pronta per fare scatti memorabili

La fotocamera digitale Legacy Survey of Space and Time (LSST), con i suoi 3.200 megapixel, è pronta per un epico viaggio fotografico nell'universo. Questa mastodontica fotocamera, grande quanto una piccola auto, è stata annunciata come la più grande mai costruita nel settore dell'astronomia.

Dopo due decenni di lavoro, gli ingegneri e gli scienziati del Laboratorio Nazionale di Acceleratori di Particelle SLAC del Dipartimento dell'Energia hanno finalmente completato la fotocamera LSST, che ora è pronta per iniziare un progetto di "imaging cosmico" della durata di 10 anni.

La fotocamera, con i suoi 3.200 megapixel, sarà montata sull'Osservatorio Rubin Vera C. in Cile e sarà utilizzata per una vasta indagine del sistema solare, della Via Lattea e di tutto ciò che c'è oltre.

Grazie alle sue impressionanti capacità, potrà catturare dettagli così precisi da permettere di vedere una pallina da golf da 24 chilometri di distanza, coprendo un'area sette volte più ampia della luna piena.

Con queste immagini, gli scienziati sperano di ottenere nuove informazioni sulla struttura dell'universo e di esplorare fenomeni come la materia oscura e l'energia oscura.

Jacqueline Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory

La fotocamera LSST sarà in grado di analizzare la lente gravitazionale debole, un fenomeno in cui la massa gravitazionale di una galassia piega la luce delle galassie che si trovano dietro di essa.

Questo permetterà agli scienziati di studiare la distribuzione della massa nell'universo e di capire meglio come l'energia oscura influenzi l'espansione dell'universo.

Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, la fotocamera LSST è stata progettata con caratteristiche uniche, come la lettura molto lenta dei sensori e la chiusura dell'otturatore per bloccare la luce esterna durante il processo di lettura.

Oltre alla ricerca astronomica, la fotocamera LSST sarà utilizzata anche per condurre un censimento dettagliato del sistema solare, permettendo agli scienziati di aumentare significativamente il numero di oggetti conosciuti e di studiare meglio la formazione del sistema solare e la presenza di asteroidi che potrebbero rappresentare una, eventuale, minaccia per la Terra.

Con l'installazione della fotocamera LSST, gli scienziati sono fiduciosi di poter rispondere a molte delle domande più difficili sulla fisica moderna e di aprire nuove prospettive sulla nostra comprensione dell'universo.

Crediti immagine di copertina: Jacqueline Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory