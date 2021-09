Vuoi fare un giro in 3D su Marte e seguire Perseverance? Ecco il sito Web interattivo

Due nuove esperienze Web interattive consentono di esplorare la superficie marziana, come vista dalle telecamere a bordo del rover della NASA Perseverance e dagli orbiter che sorvolano il pianeta rosso. È la next big thing per essere su Marte: due esperienze interattive online consentiranno di esplorare il cratere Jezero – il sito di atterraggio e il luogo di esplorazione per il rover Perseverance della NASA- senza lasciare il nostro pianeta.

Una nuova esperienza, chiamata “Esplora con Perseverance”, consentirà di seguire il rover come se ci si trovasse sulla superficie di Marte. Un altro interattivo – “Dov’è Perseverance?” – mostra la posizione attuale del rover e dell’Ingenuity Mars Helicopter mentre esplorano il Pianeta Rosso. Viene aggiornato dopo ogni viaggio e volo e ti consente di monitorare i progressi di entrambi, nei loro viaggi attorno al Pianeta Rosso.

Esplora con Perseverance è realizzato principalmente con immagini scattate dal rover da vari punti di osservazione e con immagini aggiuntive dalla fotocamera HiRISE (High Resolution Imaging Experiment) a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA.

“È la migliore ricostruzione disponibile di come appare Marte”, ha detto Parker Abercrombie, un ingegnere software senior che sta guidando lo sviluppo del software presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California. Il team Mars Public Engagement dell’agenzia ha reclutato Abercrombie e i suoi colleghi, che lavorano su strumenti simili per il team della missione, per sviluppare un’esperienza a misura di pubblico cucendo insieme e ricostruendo le immagini Perseverance e HiRISE.

Il team prevede di aggiornare regolarmente il sito con nuove viste dal veicolo spaziale e dal rover e alcuni nuovi punti di interesse, man mano che vengono trovati. Ad esempio, dice Abercrombie, “possiamo evidenziare rocce scientificamente interessanti e altre caratteristiche, o le posizioni di volo dell’elicottero Ingenuity”.

Abercrombie crede che il sito aiuterà le persone a capire la prospettiva come se fossero su Marte. “A volte è difficile per le persone cogliere la posizione e la distanza dalle immagini di Marte. Non è come qui sulla Terra, dove puoi orientarti guardando alberi ed edifici. Con il terreno marziano, può essere davvero difficile”.

La dashboard consente a genitori e insegnanti di condividere facilmente le viste 3D con i bambini, portandoli con sé mentre Perseverance esplora. Lo strumento 3D si basa sull’Advanced Science Targeting Tool for Robotic Operations (ASTTRO) che il team scientifico del rover utilizza per selezionare obiettivi interessanti per il rover da studiare, ma è stato modificato per renderlo più user-friendly.