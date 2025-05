10.000mAh e ricarica a 320W, realme mostra il futuro degli smartphone

La corsa alla batteria infinita è iniziata. Nel panorama degli smartphone, dove l'autonomia rappresenta ancora uno dei principali crucci degli utenti, i produttori stanno esplorando nuove frontiere per liberarci dall'ansia da ricarica. Mentre Honor ha recentemente alzato l'asticella con il suo "Power" dotato di batteria da 8.000mAh, realme ha deciso di spingersi oltre ogni limite presentando un concept phone con caratteristiche che fino a poco tempo fa sarebbero state considerate fantascienza: una batteria da 10.000mAh e ricarica a 320W in un corpo sorprendentemente sottile.

Il realme GT concept in questione rappresenta un autentico punto di svolta tecnologico. Nonostante la batteria mastodonica da 10.000mAh, capacità che normalmente troviamo in power bank esterni o in alcuni tablet, l'azienda è riuscita a mantenere dimensioni sorprendentemente compatte: appena 8,5mm di spessore e un peso di 200 grammi. Un risultato ottenuto grazie all'impiego di batterie con anodo al silicio, con un rapporto di silicio del 10% e una densità energetica di 887Wh/L.

L'immagine del prototipo condivisa da realme mostra un dispositivo dal design ricercato, con un modulo fotografico rettangolare che ospita due sensori e una cover posteriore semi-trasparente che lascia intravedere parte della componentistica interna. Un chiaro messaggio di sfida agli attuali limiti del design degli smartphone.

Per realizzare questo progetto ambizioso, realme ha sviluppato una tecnologia proprietaria denominata "mini diamond architecture", che ridisegna completamente il layout interno dei componenti per fare spazio alla gigantesca batteria. Questo ha permesso di creare la scheda madre Android più compatta al mondo, con una larghezza di appena 23,4mm, un'innovazione che ha portato l'azienda a registrare oltre 60 brevetti.

L'ansia da batteria scarica potrebbe presto diventare un ricordo del passato

Come se una batteria così capiente non fosse già abbastanza impressionante, realme ha deciso di abbinarla a una tecnologia di ricarica straordinariamente veloce: ben 320W, tecnologia che abbiamo potuto vedere di persona a Shenzhen e che supera il precedente record di 240W detenuto dal realme GT 3 lanciato nel 2023. Questo permetterebbe di ripristinare l'energia in tempi ridottissimi, anche con una capacità così elevata.

Nonostante l'entusiasmo che questa tecnologia suscita, è importante sottolineare che il realme GT concept phone difficilmente arriverà sul mercato a breve termine nella sua forma attuale. Tuttavia, rappresenta una chiara dichiarazione d'intenti da parte del produttore cinese e una tangibile dimostrazione delle possibilità future. Possiamo aspettarci che almeno parte di queste innovazioni sulla batteria e sul design vengano gradualmente implementate nei dispositivi commerciali dei prossimi anni, portando a smartphone sempre più autonomi pur mantenendo dimensioni gestibili, come il realme GT 7 Pro lanciato a fine 2023 e disponibile a prezzo incredibile su Amazon.