Om Nom specialista del parkour e un’app OnePlus nella top 5 della settimana

La settimana è iniziata con il botto grazie ad un’anteprima dei cambiamenti alla UI di Android 12 trapelata in rete e l’annuncio di un’interessantissimo smartphone top di gamma da parte di Sharp.

Il Google I/O è dietro l’angolo e quale miglior modo di prepararsi se non dando un’occhiata alle migliori applicazioni approdate sul Play Store questa settimana?

Nella raccolta di app che anche questa settimana il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi, potete trovare elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download e approfittate dell’occasione per provare delle nuove app e guadagnare un sacco di punti nel programma Google Play Points!

MOLDIV VideoLab

Se siete alla ricerca di un app per montare dei video che sia abbastanza semplice da non richiedere particolari competenze tecniche ma allo stesso tempo abbastanza potente da permettervi di realizzare l’idea che avere in mente, MOLDIV VideoLab potrebbe proprio fare al caso vostro.

Con una raccolta di tracce audio comprese, oltre 228 filtri diversi, il supporto a testo e adesivi animati, l’applicazione vi permetterà di dare pieno sfogo alla vostra fantasia! Che si tratti del filmino delle vacanze, di un video di auguri o di una semplice presentazione animata delle vostre foto preferite, VideoLab con il supporto alla modifica di video a più livelli è abbastanza vicino ad alcuni dei programmi più blasonati.

Il numero di opzioni è limitato rispetto ai programmi professionali ma per la maggior parte delle persone sono sicuro sarà più che adatto alle proprie esigenze.

MOLDIV VideoLab è un’app gratuita, sono però presenti annunci pubblicitari e vengono offerti acquisti in-app.

Edge Side Bar – Swipe Apps – App Shortcuts

Avete presente quella comoda barra contenente dei link rapidi alle app preferite, accessibile ovunque e che molti smartphone possiedono? Edge Side Bar eleva l’idea all’ennesima potenza!

Se l’implementazione software di questa funzione da parte del produttore del vostro smartphone non vi soddisfa oppure il vostro dispositivo non ne è proprio provvisto, quest’app permette di avere sempre a portata di pollicione tutte le vostre app preferite!

Personalizzate il numero delle icone, la dimensione la posizione e moltissimi altri parametri grazie a quest’ottima utility che sono certo in molti apprezzeranno.

Edge Side Bar è disponibile con un acquisto una tantum di 0,96 euro ma include comunque alcuni annunci pubblicitari nella pagina di configurazione. Non sono però invadenti quindi troviamo che sia un’applicazione che vale la pena provare.

Clipt

Clipt è un’applicazione molto particolare per quanto semplice. Sviluppata da OneLab Studio, il laboratorio software che fa parte nientepopodimeno che di OnePlus, punta a rendere più facile la vita di chi utilizza molti dispositivi diversi nell’arco della propria giornata.

L’app permette di sincronizzare tra più prodotti la cosiddetta clipboard ovvero quelli che in italiano chiamiamo gli “appunti”. In pratica sarà possibile copiare una porzione di testo, un numero di telefono oppure un link da un dispositivo, ad esempio, per poi incollarlo su un altro. Il tutto senza dover collegare direttamente i due diversi prodotti, davvero comodo!

Ovviamente ricordatevi che se copierete delle password anch’esse saranno sincronizzate passando per i server dell’app, ricordatevi quindi di interrompere la sincronizzazione se state lavorando con dati sensibili.

Clipt è completamente gratuita, non mostra annunci pubblicitari e non presenta acquisti in-app di alcun genere.

Gardencraft

Eccoci giunti al primo dei due giochi che vogliamo presentarvi questa settimana. Gardencraft è un titolo realizzato dal team Thoughtfish GmbH e si propone come una simpatica esperienza di giardinaggio digitale.

In Gardencraft dovrete infatti prendervi cura delle vostre piante preferite, le quali cresceranno generando profitti che vi aiuteranno ad espandere il vostro giardino e ad acquistare nuovi strumenti. Attenzione a quando cala il sole però, i corvi sono sempre in agguato e potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote!

Gardencraft è gratuita e non presenta pubblicità invasive, tuttavia presenta alcuni acquisti in-app per chi vuole velocizzare un po’ alcune parti del gioco.

Om Nom: Parkour

È approdato sul Google Play Store un nuovo divertentissimo gioco di ZeptoLab, lo studio che ha dato vita agli indimenticabili rompicapo per smartphone della serie Cut the Rope.

Come si può intuire dal titolo proprio Om Nom, il simpatico mostriciattolo verde ghiotto di caramelle dei precedenti titoli dell’azienda, è il protagonista di questo nuovo titolo. Così ZeptoLab presenta questo capitolo:

GAREGGIATE: Chi è il più veloce? 10 corridori, un solo vincitore!

ESPLORATE: Potete trovare il percorso più veloce attraverso i tetti di Nomville? Ci sono migliaia di modi per finire un livello!

FATE LE ACROBAZIE: Arrampicatevi sui muri, fate un wall run, un doppio salto e cavalcate le zipline sulla vostra strada verso la vittoria!

Anche Om Nom: Parkour è disponibile gratuitamente ma propone degli acquisti in-app. Ad ogni modo è possibile divertirsi anche senza spendere un singolo centesimo.