Correte a scaricare queste 5 nuove app dal Google Play Store!

È iniziata la settimana del Mobile World Congress 2021 e non vediamo l’ora di scoprire quali scoppiettanti annunci le varie aziende hanno in serbo per noi. Abbiamo già potuto avere un assaggio delle novità della settimana grazie a Lenovo che ha annunciato una valanga di nuovi tablet assieme alla nuova generazione di sveglia smart con Google Assistant, oltre al lancio del nuovo chip per smartphone e tablet top di gamma da parte di Qualcomm.

La settimana è però appena iniziata e sicuramente saranno molte altre le news che ci accompagneranno verso il weekend. Nel frattempo, godetevi la nostra raccolta settimanale delle 5 migliori applicazioni appena sbarcate sul Google Play Store!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Baba Is You

Il rompicapo indie di Hempuli è finalmente sbarcato sul Google Play Store.

Baba Is You è un titolo davvero molto particolare con delle regole in costante cambiamento che vi obbligherà a spremere le vostre meningi. Rilasciato originariamente su Nintendo Switch, è ora possibile scaricare il gioco sul proprio smartphone per poterlo portare sempre con sé e goderne in ogni occasione di tempo morto.

Si tratta di un gioco premium che viene proposto al prezzo di 7,99 euro, soldi tuttavia ben spesi per supportare uno sviluppatore capace vincitore di molti premi e per poter scaricare un titolo completo, privo di pubblicità opprimenti o acquisti in-app.

Railroad Ink Challenge

La seconda applicazione che trova spazio nella nostra rubrica settimanale è sviluppata da Horrible Guild.

Railroad Ink Challenge è un gioco abbastanza unico nel suo genere: lo scopo è riuscire in soli 7 turni a collegare tutte le uscite ferroviarie disegnate sul tabellone con i pezzi che avrete a disposizione.

Ogni round dovrete tirare i dadi e usare i percorsi disponibili per costruire la vostra rete di trasporti e collegare più uscite possibili. Espandere il vostro network fi farà ottenere più punti. Costruendo nelle caselle centrali della mappa e completando obiettivi a tempo opzionali prima che scadano sarà possibile ottenere punti extra.

Railroad Ink Challenge vi terrà indaffarati per moltissimo tempo, ecco perché crediamo valga il prezzo di 4,99 euro a cui lo sviluppatore propone il proprio gioco.

Suit Up

Alla ricerca di un giochino più casual e meno impegnativo? Mikkel Christiansen ha realizzato proprio quello che fa per voi!

Suit Up è un titolo mobile che unisce il gameplay tipico dei giochi “match-3” a quello di una partita di carte o di un solitario. Un’idea davvero originale che vi porterà in un mondo dai colori pastello in cui potrete rilassarvi e passare il vostro tempo libero senza per forza dovervi impegnare in un gioco complesso.

Suit Up possiede quattro diverse modalità di gioco in modo da adattarsi ai gusti di utenti diversi.

Il titolo è gratuito ma include qualche annuncio pubblicitario e propone degli acquisti in-app completamente opzionali.

Eni Live

La nuova applicazione di Eni vi permetterà di digitalizzare ogni aspetto del vostro modo di vivere gli spostamenti.

Dopo essersi registrati gratuitamente all’app Eni Live, potrete comodamente pagare il rifornimento di carburante presso le stazioni del marchio (sia servito che self) tramite lo smartphone e vi sarà possibile saldare il costo del parcheggio presso gli Eni Parking e le strisce blu (MyCicero).

Disponibile sia per privati che per partite IVA, Eni Live vi permetterà quindi di mantenere tutto sotto controllo da una singola applicazione.

L’applicazione è gratuita, include però della pubblicità (scelta abbastanza particolare per un’app di questo tipo) e gli acquisti in-app proposti sono per solamente quelli necessari a saldare i servizi a cui deciderete di avere accesso come il rifornimento o il pagamento di una zona di sosta.

VerificaC19

Quest’ultima applicazione che abbiamo voluto inserire nella lista di questa settimana è stata pubblicata sul Google Play Store nel profilo sviluppatore del Ministero della Salute, esattamente come Immuni.

VerificaC19 è un semplice programma di scansione e verifica online dei codici QR della Certificazioni verde COVID-19 e degli EU Digital COVID Certificate, anche conosciuti come Green Pass. Non è quindi indicata al pubblico degli utenti comuni ma si tratta sicuramente di una risorsa utile a chi magari deve controllare questo genere di certificazione per la propria attività lavorativa.

Si tratta comunque di un’app disponibile pubblicamente e completamente gratuita, potrete quindi provare voi stessi a scansionare i vostri QR code se li avete già ricevuti o appena vi verranno inviati.