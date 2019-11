Acquista Huawei Freebuds 3 e ricevi il caricatore wireless in omaggio

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un'interessante promozione relativa all'acquisto delle nuove Huawei FreeBuds 3!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’interessante promozione relativa all’acquisto delle nuove Huawei FreeBuds 3! Sostanzialmente, acquistando i nuovi auricolari true wireless di Huawei entro il 2 dicembre 2019 si ha diritto a ricevere in regalo Huawei Wireless Charger, ovvero la base di ricarica wireless compatibile con tantissimi prodotti del marchio cinese e dal valore commerciale di ben 59,99€!

Per quanto riguarda le FreeBuds 3, si tratta dell’ultimo modello di auricolari true wireless presentati dal’azienda nel corso del recente IFA 2019 a Berlino, ed è il primo modello ad integrare il chip Kirin A1. Gli auricolari offrono un’ottima eliminazione dei suoni esterni, offrendo una straordinaria qualità del suono e un’autonomia di ben 20 ore di riproduzione. Un prodotto top di gamma, disponibile in Italia al prezzo di 179,99€ nei colori bianco e nero.

Per partecipare alla promozione non dovrete far altro che acquistare le cuffie su Amazon, procedendo a registrarle sul portale www.huaweipromo.it entro il 15 dicembre. La promozione è valida fino all’esaurimento delle scorte e su di essa sono applicate le Condizioni Generali di Uso e di Vendita di Amazon.it. Ovviamente la promozione è garantita solo per i prodotti in promozione venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it e i prodotti Amazon Warehouse Deals. Cliccando sul banner sottostante potrete accedere all’informativa completa della promozione ma affrettatevi! Avete tempo fino al 2 dicembre!

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!