Il dato arriva dal terzo Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM che prende in esame l’ambiente mobile relativo ai primi sei mesi dell’anno.

AGCOM, con il nuovo report, traccia un quadro in positivo per i dati relativi alle telecomunicazioni. Andamento che sembra riguardare praticamente tutti gli aspetti delle settore.

In primo luogo il numero di SIM attive che, a fine giugno, segnava un netto +1,7%: un totale di 107 milioni di unità attive, con un aumento su base annua di circa 1,7 milioni.

Attenzione: nel dato non sono presenti solo le SIM ad uso personale ma anche quelle Machine to Machine, ovvero quelle utilizzate per lo scambio di informazioni tra soli dispositivi.



Ma a registrare un impressionante aumento è il traffico dati: mediamente, in Italia, ogni giorno si muovono circa 32,3 Petabyte di dati tra upload e download. Con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente e di ben il 186% rispetto allo stesso dato del 2019. In un anno ogni singolo utente sarebbe passato da usare 0,46GB di dati a consumarne 0,57GB. Continuando il confronto con il 2019 si parla di quasi il 177% di incremento.

Insomma, è decisamente evidente come l’italiano medio, nell’arco di pochi anni, si sia spostato sempre più sull’uso di device portatili per navigare in rete o, più in generale, per usufruire del proprio traffico dati.



