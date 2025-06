Se siete stanchi di perdere tempo a cercare le chiavi, il portafoglio o lo zaino, questa offerta fa proprio al caso vostro. Amazon propone un set di 4 AirTag con uno sconto estivo imperdibile, ideale non solo per le vacanze ma per tutto l’anno. Grazie alla perfetta integrazione con la funzione "Find" di Apple, questi dispositivi vi consentono di localizzare in tempo reale i vostri oggetti smarriti, connettendosi in modo sicuro e anonimo a milioni di dispositivi iOS nel mondo. È importante ricordare che la compatibilità è esclusivamente con l’ecosistema Apple.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

AirTag (4 pezzi), chi dovrebbe acquistarli?

Oltre alla localizzazione in tempo reale, questi AirTag offrono funzioni come la Modalità Smarrita, che permette di lasciare un messaggio e un contatto per chi trova l’oggetto. La sicurezza è garantita: ogni dato di localizzazione viene crittografato e rimane protetto, persino dal produttore stesso. La precisione del tracciamento è impressionante: entro 200 piedi potete far emettere un suono da 80-100 dB per localizzare l’oggetto, mentre per distanze maggiori, la mappa dell’app vi guiderà passo dopo passo.

La comodità non finisce qui. Se un oggetto esce dal raggio Bluetooth di circa 60 metri, riceverete una notifica di smarrimento in meno di 10 minuti, purché le notifiche siano attivate. Una funzione utile per chi tende a dimenticare borse in palestra o le chiavi al lavoro. In più, grazie al supporto a Siri, potrete avviare la ricerca anche con un semplice comando vocale, rendendo tutto ancora più veloce e intuitivo.

Infine, la durata e la resistenza rendono questi AirTag perfetti per ogni situazione: la batteria sostituibile CR2032 dura fino a un anno, il design è impermeabile (IP68), resistente agli urti e include accessori come portachiavi e clip. Il tutto in una confezione da 4 dispositivi (2 neri e 2 bianchi), completa di manuale e assistenza clienti 24 ore su 24. Un’idea regalo utile e tecnologica per chiunque voglia dire addio alle cose perse, una volta per tutte.

